İzmirspor, Çeşme Belediyespor'u 5-1 yenerek İzmir Süper Amatör Lig'e 3 puanla başladı - Son Dakika
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İzmirspor, Çeşme Belediyespor'u 5-1 yenerek İzmir Süper Amatör Lig'e 3 puanla başladı

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İzmirspor, Çeşme Belediyespor\'u 5-1 yenerek İzmir Süper Amatör Lig\'e 3 puanla başladı
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İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup'ta sezonun ilk haftasında İzmirspor, sahasında Çeşme Belediyespor'u 5-1 mağlup etti. Balçova İlçe Stadı'nda oynanan maçta ilk 40 dakikada 5 gol bulan İzmirspor, lige 3 puanla başladı.

İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup'ta sezonun ilk hafta mücadelesinde İzmirspor, sahasında konuk ettiği Çeşme Belediyespor'u 5-1 mağlup ederek lige 3 puanla ve farklı bir galibiyetle başladı.

Balçova İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan İzmirspor, özellikle ilk yarıda sergilediği hücum futboluyla sonuca gitti. İlk 40 dakikada rakip fileleri 5 kez havalandıran İzmirspor, daha ilk yarı tamamlanmadan karşılaşmanın kontrolünü eline aldı.

İzmirspor'un sezonun ilk golü 17. dakikada Furkan Ateş'ten geldi. Rakip kaleyi etkili şekilde zorlayan İzmirspor, bu golün ardından hücumdaki temposunu daha da artırdı. 25. dakikada Furkan Parsak sahneye çıkarak farkı ikiye yükseltti: 2-0. Parsak, sadece 3 dakika sonra bir kez daha Çeşme Belediyespor filelerini havalandırarak kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. İzmirspor'un etkili oyunu devam ederken 33. dakikada Kayra Tuna Kırcı skoru 4-0'a taşıdı. Ev sahibi ekipte ilk yarının gol perdesini ise 40. dakikada Alper Buğan kapattı: 5-0.

Böylece İzmirspor, karşılaşmanın henüz ilk 40 dakikalık bölümünde 5 farklı oyuncu katkısıyla rakip kalede büyük üstünlük kurarken, Furkan Parsak attığı 2 golle maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Çeşmenin tek golü Batuhan Çoban'dan

Çeşme Belediyespor'un karşılaşmadaki tek golünü 71.dakikada Batuhan Çoban kaydetti. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca İzmirspor sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Sezonun ilk haftasında aldığı farklı galibiyetle dikkat çeken İzmirspor, Süper Amatör Lig 4. Grup'taki yeni sezon serüvenine 3 puanla başladı.

Kaynak: İHA
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