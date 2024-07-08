İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'ne katıldı

Spor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelili pehlivanlara destek olmak amacıyla Edirne'de düzenlenen 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katıldı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş ve CHP İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Erdem Ercan; 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne'de gitti. Başkan Hürriyet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Başpehlivanları Hüseyin Gümüşalan ve Mustafa Arslan ile Başiskele Belediyespor Kulübü Başpehlivanı Hamza Özkaradeniz'i çeyrek finale yükselmelerinden dolayı kutladı. Başkan Hürriyet, "663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Çeyrek Finale yükselen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Başpehlivanları Hüseyin Gümüşalan ve Mustafa Arslan ile Başiskele Belediyespor Kulübü Başpehlivanı Hamza Özkaradeniz'i kutluyor, altın kemerin bu sene Kocaeli'ye gelmesini diliyorum" dedi. - KOCAELİ