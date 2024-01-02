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İzmit Belediyesi 2023'te Vatandaşları Sporla Buluşturdu - Son Dakika
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İzmit Belediyesi 2023'te Vatandaşları Sporla Buluşturdu

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 2023 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlerle 7'den 70'e vatandaşları sporla buluştururken, sağlıklı yaşama dikkat çekti. Amatör spor kulüpleri Cephanelik Spor Tesislerinden faydalanırken, İzmit Belediyesi Aquaparkı ve Kapalı Yüzme Havuzu da binlerce sporcuyu ağırladı. Ayrıca, farklı mahallelerde bulunan spor salonlarından binlerce kadın faydalandı. Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri ve Bizim Köy Doğa Yürüyüşleri ile doğayla iç içe spor yapma imkanı sunulurken, bisiklet turları da düzenli olarak gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi 2023\'te Vatandaşları Sporla Buluşturdu
02.01.2024 - 11:09,  Güncelleme: 11:20
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İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 2023 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlerle 7'den 70'e vatandaşları sporla buluştururken, sağlıklı yaşama dikkat çekti.

İzmit Belediyesi, 2023 yılında vatandaşları sportif aktivitelerde bir araya getirdi. Geleceğin sporcularını yetiştiren, genç yaşlı ayırt etmeden vatandaşları spora teşvik eden İzmit Belediyesi İzmitlilerin gönlünü kazandı.

Antrenman için saha sıkıntısı yaşayan amatör spor kulüpleri bu yıl da Cephanelik Spor Tesislerinden faydalanmaya devam etti. Yıl boyunca Cephanelik Spor Tesislerinden 74 bin 844 sporcu faydalandı. Ayrıca İzmit Belediyesi Aquaparkı'ndan toplamda 12 bin 971 işi faydalanırken, İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzundan yaklaşık 60 bin sporcuyu ağırladı.

Belsa Plaza, Kuruçeşme Merkez, Bekirdere, Topçular, Zabıtan, Akmeşe, Yahya Kaptan, Mehmet Ali Paşa, Gündoğdu, Tepeköy, İZGİM, Ayazma, Malta, Körfez(42 Evler), Akpınar ve Yenidoğan Mahallesi'nden bulunan spor salonlarından yıl boyunca toplamda 6 bin 745 kadın faydalandı.

Hava şartlarına bağlı olarak haftada bir gün düzenlenen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri ve ayda bir kez profesyonel yürüyüşçülerle düzenlenen Bizim Köy Doğa Yürüyüşleri ile vatandaşlar hem spor yaptı hem doğanın tadını çıkardı. Yıl boyunca Sağlıklı Yaşam Yürüyüşlerine 1475 kişi, Bizim Köy Doğa Yürüyüşlerine ise 470 kişi katıldı.

Her Pazar sabahı Yahya Kaptan Bisiklet Pisti'nden hareket edilen bisiklet turları yıl boyunca düzenli olarak devam etti. Bisiklet turlarına toplamda 864 kişi katılım sağladı. Rutin faaliyetler dışında özel gün ve haftalarda düzenlenen turnuva ve etkinliklerle onlarca sporcuya ulaşıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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