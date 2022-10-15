İzmit Belediyesi'nden okullara spor malzemesi desteği - Son Dakika
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İzmit Belediyesi'nden okullara spor malzemesi desteği

15.10.2022 12:48
İzmit Belediyesi'nden okullara spor malzemesi desteği

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, çocukları spora teşvik etmek amacıyla okullara malzeme desteği sağlıyor.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, çocukları spora teşvik etmek amacıyla okullara malzeme desteği sağlıyor.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, İzmit'te faaliyet gösteren okullardan spor malzemesi desteği vermeye devam ediyor. Kentte spor geleneği oluşturmak ve sağlıklı nesillerin yetişmesi adına çalışmalarını sürdüren spor işleri müdürlüğü ekipleri, son olarak Akmeşe ilköğretim Okulu ve Akmeşe Ortaokulu'na spor malzemesi desteğinde bulundu. İdari kadro ve öğrenciler verilen destekten ötürü duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesi'ne teşekkür etti. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmit Belediyesi'nden okullara spor malzemesi desteği - Son Dakika

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