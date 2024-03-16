İzmit Belediyespor, Çankaya Üniversitesi'ni mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İzmit Belediyespor, Çankaya Üniversitesi'ni mağlup etti

İzmit Belediyespor, Çankaya Üniversitesi\'ni mağlup etti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında İzmit Belediyespor, Çankaya Üniversitesi'ni 113-104 mağlup etti. İzmit Belediyespor normal sezonu 47 puanla tamamladı.

16.03.2024 17:33  Güncelleme: 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında İzmit Belediyespor konuk ettiği Çankaya Üniversitesi'ni 113-104 mağlup etti. Son haftayı BAY geçecek olan İzmit Belediyespor normal sezonu 47 puanla tamamladı.

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Duhan Köyiçi, Mehmet Burak Anlatıcı, Hasan Ok

İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 20, Gergana Ivanova 14, Sierra Lashe Calhoun 19, Derya Kavak 6, Ayşe Cora 8, Özge Özışık 6, Başak Altunbey 14, Ezgi Manlacı 3, Jaime Nared 20, Ferda Yıldız 3

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Çankaya Üniversitesi: Heja Yıldırım, Nisanur Barmakçı 5, İlayda Derman 4, Shatori Walker 27, Nathalie Fontaine 22, Ayşenaz Kurtuldum 5, Gülse Uğur 9, Melike Yalçınkaya 12, Brooke Mccarty 12, Fatma Dikmen 3, Melike Tuğba Oral 5

Başantrenör: Hasan Çağrı Özek

1. Periyot: 25-13 (İzmit Belediyespor lehine)

Devre: 50-35 (İzmit Belediyespor lehine)

3. Periyot: 87-66 (İzmit Belediyespor lehine) - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Çankaya Üniversitesi, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmit Belediyespor, Çankaya Üniversitesi'ni mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çorum FK, evinde Manisa FK'yı 4-3 mağlup etti
    18:29 Çorum FK, evinde Manisa FK'yı 4-3 mağlup etti

    Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Çorum FK, evinde karşılaştığı Manisa FK'yı 4-3 mağlup etti. Çorum FK'nın gollerini Thomas ve Ozan Sol atarken, Manisa FK'nın gollerini ise Sandro Lima kaydetti.

  • MKE Ankaragücü, RAMS Başakşehir'i 2-1 Mağlup Etti
    18:25 MKE Ankaragücü, RAMS Başakşehir'i 2-1 Mağlup Etti

    Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. 55. dakikada penaltı kararı verilen maçta Tolga Ciğerci'nin golüyle Ankaragücü öne geçti. Sowe'nin golüyle farkı 2'ye çıkaran Ankaragücü'ne Figueiredo'nun golü yetmedi ve maç 2-1 sona erdi.

  • MKE Ankaragücü, Başakşehir'i 2-1 Mağlup Etti
    18:19 MKE Ankaragücü, Başakşehir'i 2-1 Mağlup Etti

    Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, evinde karşılaştığı Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Tolga Ciğerci'nin penaltı golüyle öne geçen Ankaragücü, Sowe'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Figueiredo'nun golüne rağmen Başakşehir mağlubiyetten kurtulamadı.

  • Muğla'da düzenlenen 16. Campus Cup Yelkenli Yarışları devam ediyor
    18:17 Muğla'da düzenlenen 16. Campus Cup Yelkenli Yarışları devam ediyor

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 16. Campus Cup Yelkenli Yarışları'nın ikinci gününde, üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen yarışlarda 18 takımda 300 yelkenci mücadele etti. Yatlar, Netsel Marina'dan ayrılarak körfeze ve açık denize seyir yaparken, yelkenciler renkli görüntüler oluşturdu. Yarışlar, yarın final yarışlarıyla sona erecek.

  • Nesibe Aydın, İlkem Yapı Tarsusspor'u farklı mağlup etti
    18:15 Nesibe Aydın, İlkem Yapı Tarsusspor'u farklı mağlup etti

    ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Nesibe Aydın, evinde konuk ettiği İlkem Yapı Tarsusspor'u 88-52'lik skorla mağlup etti.

  • İzmit Belediyespor, Çankaya Üniversitesi'ni 113-104 yendi
    18:15 İzmit Belediyespor, Çankaya Üniversitesi'ni 113-104 yendi

    ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Çankaya Üniversitesi'ni 113-104 yendi. Maçın salonu Kocaeli Atatürk Spor Salonu idi. İzmit Belediyespor'un en skorer oyuncuları Hillsman (20 sayı), Nared (21 sayı), Calhoun (17 sayı) ve Ivanova (17 sayı) oldu. Çankaya Üniversitesi'nin en skorer oyuncuları ise Walker (27 sayı), Fontaine (22 sayı) ve McCarty (12 sayı) oldu.

  • Ampute Futbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda İrlanda, Azerbaycan ve İsrail ile eşleşti
    18:10 Ampute Futbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda İrlanda, Azerbaycan ve İsrail ile eşleşti

    Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası kura çekiminde Türkiye'nin Ampute Futbol Milli Takımı, C Grubu'nda İrlanda, Azerbaycan ve İsrail ile aynı grupta yer aldı. Şampiyona 1 Haziran'da başlayacak ve 8 Haziran'da sona erecek.

  • Marmaris'te başkan adayı Yazıcı, basın mensupları ile ralli yaptı
    17:57 Marmaris'te başkan adayı Yazıcı, basın mensupları ile ralli yaptı

    Muğla'nın Marmaris ilçesine Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, seçim çalışmalarına ara verip gazeteciler ve sosyal medya fenomenleri ile birlikte İçmeler mahallesi tepesinde off-road ralli yaptı. Dünya şampiyonu Yazıcı, 'Amacımız hem 62 günlük stresi dağıtmak hem de bu sporun doğa ile ne kadar uyumlu olduğunu göstermek' dedi.

  • Bandırmaspor - Eyüpspor maçının ardından
    17:49 Bandırmaspor - Eyüpspor maçının ardından

    Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında oynanan Bandırmaspor-Eyüpspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maçın sonucundan üzgün olduklarını belirtirken, Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş ise galibiyetten memnun olduklarını ve Bandırmaspor'a başarılar dilediklerini söyledi.

  • TÜRŞAD, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1 yendi
    17:35 TÜRŞAD, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1 yendi

    Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 25. hafta mücadelesinde TÜRŞAD, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor Başantrenörü Aykut Lale, 4. sette kırmızı kart gördü.


18:10 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi
18:06 Avrupa Parlamentosu, Rusya’nın Romanya’ya altınları iade etmesini istedi Avrupa Parlamentosu, Rusya'nın Romanya'ya altınları iade etmesini istedi
16:19 Kocaeli’de uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi Kocaeli'de uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi
16:05 İliç’teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı İliç'teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum’da Murat Kurum’a oy istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Murat Kurum'a oy istedi
16:43 Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı Açılışa İmamoğlu’na yaptığı gönderme damga vurdu Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı! Açılışa İmamoğlu'na yaptığı gönderme damga vurdu
15:57 Gümbür gümbür Süper Lig’e geliyorlar Arda Turan’ın takımından futbol dersi Gümbür gümbür Süper Lig'e geliyorlar! Arda Turan'ın takımından futbol dersi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında ağlayan genç kızı teselli etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında ağlayan genç kızı teselli etti
15:20 Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasıyla ilgili Polat çiftine 8 yıla kadar hapis talebi Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasıyla ilgili Polat çiftine 8 yıla kadar hapis talebi
15:09 İntihar girişiminde bulunan şahsa böyle öğüt verdi: Atlarsan ne olacak, orada zaten yanacaksın İntihar girişiminde bulunan şahsa böyle öğüt verdi: Atlarsan ne olacak, orada zaten yanacaksın
15:06 İsmail Kartal kara kara düşünüyor Fenerbahçe, Trabzon’da diken üstünde oynayacak İsmail Kartal kara kara düşünüyor! Fenerbahçe, Trabzon'da diken üstünde oynayacak
15:04 Metro açılışında Kur’an-ı Kerim’li tepki Alandaki öfkeli kalabalığı İmamoğlu sakinleştirdi Metro açılışında Kur'an-ı Kerim'li tepki! Alandaki öfkeli kalabalığı İmamoğlu sakinleştirdi
14:34 Turgut Altınok’un sahip olduğu arsalardan biri Avrupa’da 2 ülkeden büyük Turgut Altınok'un sahip olduğu arsalardan biri Avrupa'da 2 ülkeden büyük
14:05 Binlerce etkileşim aldı Herkes, İsmail Kartal’ın kura çekimindeki halini konuşuyor Binlerce etkileşim aldı! Herkes, İsmail Kartal'ın kura çekimindeki halini konuşuyor
13:44 Ayasofya’da provokasyon Yunan turist bayrak açıp fotoğrafı da skandal bir notla paylaştı Ayasofya'da provokasyon! Yunan turist bayrak açıp fotoğrafı da skandal bir notla paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 18:29:20. #1.13#
SON DAKİKA: İzmit Belediyespor, Çankaya Üniversitesi'ni mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement