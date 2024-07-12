İzmit Belediyespor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nden çekiliyor - Son Dakika
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İzmit Belediyespor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nden çekiliyor

İzmit Belediyespor, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nden çekilme kararı aldı. Kulüp başkanı, amatör spor kulüplerine daha fazla destek vermek amacıyla stratejik bir karar aldıklarını belirtti. Geçen sezon lige yeni çıkan İzmit Belediyespor, play-off oynama şansını elde etmişti.

12.07.2024 19:09
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmit Belediye spor, ligden çekilme kararı aldı.

İzmit Belediyesinden yapılan açıklamada, Kocaeli'yi ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde temsil eden İzmit Belediyespor'un ligden çekilme kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmit Belediyespor Başkanı Yaşar Kardaş, "Bu dönemde yarışan değil, Kocaeli'de ve İzmit'te amatör spor kulüplerine daha fazla destek veren bir kurum olacağız. Stratejik bir karar aldık. Kocaeli'de 650'ye yakın kulüp var. Bunların büyük çoğunluğu da İzmit'te. Yarışan değil, destekleyen tarafta olacağız. Bu doğrultuda ayrılan bütçe ve kaynaklar bundan böyle daha geniş bir yelpazede amatör sporun gelişmesi ve desteklenmesi amacıyla kullanılacak. Amacımız genç yeteneklerin gelişmesini sağlamak ve sporun yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır." ifadelerini kullandı.

Kardaş, kulübün başarılarının kendileri için her zaman onur kaynağı olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle tüm sporcularımıza, teknik ekibimize, destek veren sponsorlarımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Sporun her dalında daha büyük başarılar için çalışmaya devam edeceğiz. Yabancı oyunculara yıllık çok yüksek miktarlarda para harcanıyor. Süper Lig'de yabancı sporcu sayısı 4'e çıkarıldı. O parayı buradaki amatör kulüplere aktarsak kim bilir ne cevherler çıkacak. Belediyenin kısıtlı imkanlarıyla takımı Süper Lig'e çıkardık. Amatör spor kulüplerine haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Kısıtlı imkanlarla kulüplerine sahip çıkmaya çalışıyorlar. Kamunun kaynaklarını bu işe gönül veren amatör spor kulüplerine destek olarak kullanmak çok kıymetli."

Geçen sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk kez mücadele eden İzmit Belediyespor, normal sezonu 47 puanla dördüncü sırada tamamlayarak play-off oynama şansı elde etmişti.

Play-off çeyrek finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'e rakip olan İzmit temsilcisi seriyi 2-1 kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İzmit Belediyespor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nden çekiliyor - Son Dakika

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