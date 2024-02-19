İzmit Belediyespor, Tarsus\'u "93-80" mağlup etti

İzmit Belediyespor, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 25. haftasında Tarsus Spor'u 93-80 mağlup etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden İzmit Belediyespor, Tarsus Spor'u ağırladı. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanan maça İzmit Belediyespor istediği gibi başlayamadı. İzmit Belediyespor, ilk çeyreği 25-21, devreyi ise 48-47 geride kapattı. Üçüncü çeyrekte savunma direncini arttıran İzmit Belediyespor, son çeyreğe 69-64 önde girdi. Son çeyrekte de etkili oyunu sürdüren İzmit Belediyespor, parkeden 93-80 galip ayrılarak ligde 16'ncı galibiyetini aldı.
İzmit Belediyespor'da Jaime Nared 31 sayı, 11 ribaundla double-double yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Khaalia Hillsman ve Gergana Ivanova 15'şer sayı, Ayşe Cora 14, Sierra Calhoun 10, Ferda Yıldız 6, Ezgi Manlacı ise 2 sayı ile maçı tamamladı.
İzmit Belediyespor, 26. hafta mücadelesinde 25 Şubat Pazar saat 14.00'te Beşiktaş'a konuk olacak. - KOCAELİ
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