İzzettin Altunsöz, Mersin'de Spor Salonu Açtı

06.05.2026 03:21
Üç kez Avrupa şampiyonu kickboksçu İzzettin Altunsöz, yeni nesil sporcular yetiştirmeyi hedefliyor.

Uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi başarıyla temsil ederek üç kez Avrupa şampiyonluğu yaşayan kickboksçu İzzettin Altunsöz, Mersin'de kendi ismini taşıyan spor salonunu açarak yeni şampiyonlar yetiştirmeyi hedefliyor.

Uzun yıllardır dövüş sporlarıyla ilgilenen İzzettin Altunsöz, amatör ve profesyonel ringlerde elde ettiği başarılarla Türkiye'yi başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadı. Tecrübeli sporcu, şimdi ise birikimini yeni nesil sporculara aktarma kararıyla Mersin'de kendi ismini taşıyan spor salonuyla Türk sporuna hizmet etmeyi hedefliyor.

Öncelikle hedefinin Türk sporuna yeni yetenekler kazandırmak olduğunu vurgulayan Altunsöz, "Onların hem sportif, hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamak en büyük hedefimdir. Bu doğrultuda açmış olduğumuz kulübümüzde, disiplinli antrenman programlarıyla sporcularımızı müsabakalara hazırlayarak, aktif şekilde ringlere ve organizasyonlara çıkarmayı planlıyoruz. Kulübümüz; muay thai ve kickboks başta olmak üzere dövüş sporlarına ilgi duyan herkes için profesyonel bir eğitim ortamı sunmakta ve sporcuların kariyer yolculuklarında sağlam bir temel oluşturmaktadır. Amacımız yalnızca sporcu yetiştirmek değil, aynı zamanda ahlaklı, disiplinli ve hedef odaklı bireyler kazandırmaktır. İzzettin Altunsöz Spor Kulübü olarak, hem kendi spor kariyerimizi daha ileri taşımak hem de ülkemizi temsil edecek yeni şampiyonlar yetiştirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

