Jackson'ın iki golüyle Aston Villa, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapattı - Son Dakika
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Jackson'ın iki golüyle Aston Villa, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapattı

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Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Aston Villa, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Villa'nın golleri 12. dakikada Manzambi, 31 ve 39. dakikalarda Jackson'dan gelirken Fenerbahçe, Oğuz Aydın ve Muric'le yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

Stat: Villa Park

Hakemler: Ivan Kruzliak, Branislav Hancko, Jan Pozor (Slovakya)

Aston Villa: Suzuki, Wan-Bissaka, Lindelöf, Pau Torres, Cash, Mbaye, Manzambi, Barkley, Kamara, McGinn, Jackson

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, İsmail Yüksek, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Muric

Goller: Dk. 12 Manzambi, Dk. 31 ve 39 Jackson (Aston Villa)

Sarı kart: Dk. 42 Guendouzi (Fenerbahçe)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

12. dakikada Aston Villa öne geçti. Sol taraftan kullanılan köşe atışında ön direkte Guendouzi'nin iyi uzaklaştıramadığı top, penaltı noktası civarındaki Manzambi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten sonra şutunda Skriniar'a çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

15. dakikada sağdan İrfan Can Kahveci'nin ortasında altıpasın solundaki Muric'in kafa vuruşunda, kaleci Suzuki iki hamlede topu kontrol etti.

17. dakikada Oğuz Aydın'ın ara pasında kaleci Suzuki'yle karşı karşıya kalan Muric'in vuruşunda, Suzuki meşin yuvarlağı ayaklarıyla önledi.

31. dakikada Aston Villa ikinci golü buldu. Orta alanda Muric ile İsmail Yüksek'in hatasında araya giren ve topu kazanan Kamara, meşin yuvarlağı ceza yayı sağ çaprazındaki Jackson'a aktardı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda, top ağlara gitti: 2-0.

34. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin pasında soldan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın şutunda, top üst direkten auta çıktı.

39. dakikada Aston Villa farkı 3'e çıkardı. Orta alandaki İsmail Yüksek'in top kaybında Jackson, ceza sahasının sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluştu. Bu futbolcu, uzak direğe doğru yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0.

İlk yarı, Aston Villa'nın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA
Oğuz AydınFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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