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Jacob Serdar Tuygun: "Amerikan futbolu efsaneleri Türk öğrencilerle buluşacak" - Son Dakika

Jacob Serdar Tuygun: "Amerikan futbolu efsaneleri Türk öğrencilerle buluşacak"

06.02.2022 14:26
Jacob Serdar Tuygun: "Amerikan futbolu efsaneleri Türk öğrencilerle buluşacak"

Türk Amerikan Spor Derneği Başkanı Jacob Serdar Tuygun, "Amerikan futbolu efsaneleri öğrencilerle buluşacak" dedi.

Türk Amerikan Spor Derneği Başkanı Jacob Serdar Tuygun, "Amerikan futbolu efsaneleri öğrencilerle buluşacak" dedi.

Türk Amerikan Spor Derneği, Türkiye'deki üniversitelerde popüler olmaya başlayan Amerikan futbolu ve yetenekli sporcuların keşfi adına Amerikan Futbol Ligi'nden sporcularla iletişime geçti.

Türk Amerikan Spor Derneği Başkanı Jacob Serdar Tuygun, Türkiye'de popüler olmaya başlayan Amerikan futboluna katkı sağlamak için girişimlere başladı. İlk olarak Amerikan Futbol Ligi (NFL) eski sporcuları Byron Williams ve Ryan Moats ile bir araya gelen Başkan Tuygun, sporcuları Türkiye'ye getirerek üniversitelerde kurulu Amerikan futbol takımları ile kampta buluşturmayı hedefliyor. Erkekler ve kadınlarda yetenekli oyuncuları Amerika'daki üniversitelerden davet ve burs verilmesi hedeflenen proje kapsamında daha sonrasında NBA yıldızları getirilerek burslar sağlanması amaçlanıyor.

Pandemi nedeniyle tehir edilmişti

2020 yılında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle mecburen ara verilen projenin hayata geçirileceğini ifade eden Tuygun, "Bu proje aslında yeni değil. 2020 yılında hayata geçirecektik. Ancak pandemi girince mecburen tehir etmek zorunda kaldık. İlk etapta Amerikan futbolu olarak işe başlayacağız ama bildiğiniz gibi bizim Dallas'ta futbol kulübümüz de var. Yine ilerleyen dönemlerde basketbol içinde bu projeyi uygulamaya koyacağız. Yeni trend olduğu için Amerikan futboluyla başlıyoruz" diyerek projeden oldukça emin konuştu. - İSTANBUL

Jacob Serdar Tuygun: Amerikan futbolu efsaneleri Türk öğrencilerle buluşacak

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Amerika Birleşik Devletleri, Amerikan futbolu, Futbol, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Jacob Serdar Tuygun: 'Amerikan futbolu efsaneleri Türk öğrencilerle buluşacak' - Son Dakika Spor


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