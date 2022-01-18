Jacob Serdar Tuygun'dan sporda sağlık turizmi hamlesi

Türk Amerikan Spor Derneği Başkanı Jacob Serdar Tuygun, dernek olarak Türkiye'de sağlık turizmi ile ilgili bir merkez kuracaklarını belirterek, Amerika ve Avrupa'dan Türkiye'ye sporcular getirip sporcu sağlık turizmi yapmak istediklerini vurguladı.

Türk Amerikan Spor Derneği Başkanı Jacob Serdar Tuygun, Türk Amerikan Spor Derneği olarak Türkiye'de kurmayı planladıkları sağlık turizmi merkezi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tuygun, Türk Amerikan Spor Derneği olarak yetenekli sporcuları Amerika ve Avrupa takımlarına kazandırmak istediklerini belirterek, "Türk Amerikan Spor Derneği'nde uzun süredir çalışmalar yapıyorduk. Pandemiden dolayı biraz beklemeye karar vermiştik. Şimdi kendi ofisimizi Türkiye'de kurduk, 1.5 ay oldu kuralı. Türkiye'de daha aktif olarak çalışmalara başlayacağız. Bu konuda sporcularla, öğrencilerle Amerika'da yetenekli öğrencilere vermiş olduğumuz burslarla ilgili çalışmalar vardı. Bunun yanı sıra sporcularla ilgili bazı birebir çalışmalar yaparak Amerika'daki takımlara yetenekli sporcular kazandırmak istiyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'DE İLERLEYEN DÖNEMLERDE TESİS KURMAK İSTİYORUZ"

Serdar Tuygun, Türkiye'de sporcu sakatlıkları ile ilgili bir merkez kuracaklarını belirterek, "Türk Amerikan Spor Derneği olarak daha önce biliyorsunuz, Türkiye'den herkes yurt dışına gidiyordu ama şu anda Türkiye'de sağlık turizmi bizi bir numaraya taşıdı diye düşünüyorum. Pandemi sürecinde her yer kapanınca Amerika, Almanya ve Türkiye ilk üçteydi ama pandemiden sonra Türkiye 1 numaraya yükseldi. Hem doktorlar üzerine hem hastaneler hem devletin sunmuş olduğu yardımlar. Bir de bunun yanında turizm olarak. Biz de Türk Amerikan Spor Derneği olarak bundan sonra Türkiye'den, Avrupa'ya ve Amerika'ya değil Amerika ve Avrupa'dan Türkiye'ye sporcular getirip, sporcu sağlık turizmi yapmak istiyoruz. Bununla ilgili Amerika'da çalışmalarımız ve partnerlerimiz var. Kendimize Türkiye'de ilerleyen dönemde tesis kurmak istiyoruz. Şu anda belge ve ruhsatlarımıza başvurduk. Hastanelerle ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Spor sağlık turizmi olarak da Amerika ve Avrupa'dan hastalar getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.