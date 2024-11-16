Jake Paul, Boks Dünyasının Efsanesi Mike Tyson'ı Mağlup Etti, Sunucu Gözyaşlarına Hakim Olamadı - Son Dakika
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Spor

Jake Paul, Boks Dünyasının Efsanesi Mike Tyson'ı Mağlup Etti, Sunucu Gözyaşlarına Hakim Olamadı

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Ünlü Youtuber Jake Paul ve tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson'ın heyecanla beklenen boks maçı gerçekleşti. Kazanan taraf Jake Paul oldurken, maçın sunucusu Bilgehan Demir, Paul'un 8. raundun son saniyelerinde Tyson'a saygı gösterisinde bulunması sonrası duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

16.11.2024 11:57
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Tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile ringde karşı karşıya geldi ve kazanan Jake Paul oldu.

PAUL, TYSON'IN ÖNÜNDE EĞİLDİ

Tarihi mücadeleyi kazanan Paul, 8. raundun son saniyelerinde beklenmedik bir şekilde Tyson'ın önünde eğilerek saygı gösterisinde bulundu. Raund sonunda iki isim sarılarak kafa kafaya bir süre konuştu.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

O anları anlatan maçın sunucusu Bilgehan Demir, Paul'un 8. raundun son saniyelerinde Tyson'ın önünde eğilerek saygı gösterisinde bulunması karşısında duygu dolu anlar yaşadı.

Jake Paul, Boks Dünyasının Efsanesi Mike Tyson\'ı Mağlup Etti, Sunucu Gözyaşlarına Hakim Olamadı

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Son Dakika Spor Jake Paul, Boks Dünyasının Efsanesi Mike Tyson'ı Mağlup Etti, Sunucu Gözyaşlarına Hakim Olamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet C:
    Son saniyelerde sarilarak konusmalar,sohuvumuzu basariyla tamamladik,gelsin paralar cebe 6 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    timsah gözyaşları 3 3 Yanıtla
  • Yunus Uslu:
    Hepimiz Mike Tyson ayakta mücadele edebilsin diye tereddüt ettik. Yere yığılmasına yürek dayanmazdı. Canlı ringte gördüğüm için çok şanslıyım 1 1 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Box maçı değildi ki sarılıp zıplama yaptılar sadece 1 0 Yanıtla
  • oktay sayar:
    Mike bahis oynamıstır 1 0 Yanıtla
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