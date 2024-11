Jake Paul-Mike Tyson maçı kurgu muydu? İddialara son noktayı koydular

Nadir cankurt:

bizim bi güvercin mezatı sunan abimiz vardı kuşu övüyor şöyle güzel böyle güzel aradan bi adam diyorki abi bu kuş o kuşmu mezatcı he he bu kuş o kuş diyor abi 100 lira etmeyen kuşu 1000liraya alıyorlar bende diyorumki he he bu kuş o kuş