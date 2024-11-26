Jake Paul-Mike Tyson maçı kurgu muydu? İddialara son noktayı koydular - Son Dakika
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Spor

Jake Paul-Mike Tyson maçı kurgu muydu? İddialara son noktayı koydular

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Jake Paul'ün Mike Tyson'ı yendiği tarihi boks maçının kurgu olup olmadığına dair iddialar, Paul'ün maçlarını organize eden Most Valuable Promotions (MVP) şirketi tarafından yalanlandı.

26.11.2024 16:50
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Toplam 80 milyon dolar ödüllü tarihi boks maçında eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson'ı hakemlerin ortak kararıyla yenen Jake Paul'ün şirketi, müsabakanın kurgu olduğu iddialarına yanıt verdi.

YALANLAMA GELDİ

Jake Paul'un maçlarını organize eden şirketi Most Valuable Promotions (MVP), tarihi boks maçının kurgu olduğu iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

NtvSpor'un haberine göre, şirket açıklamasında "Profesyonel bir boks maçına hile karıştırmak, Amerika Birleşik Devletleri'nde federal bir suçtur. Paul ve Tyson karşılaşması, Texas Lisanslama ve Düzenlemeler Dairesi (TDLR) tarafından onaylanan profesyonel bir maçtı" ifadeleri kullanıldı.

MVP açıklamasında, "Her iki dövüşçü de iyi niyetle dövüşü kazanma amacıyla yeteneklerinin en iyisini sergiledi. Her iki dövüşçünün etrafında sözleşmesel veya başka türlü hiçbir kısıtlama yoktu. Her boksör dövüşü kazanmak için tüm gücünü kullanabildi. Aksi yöndeki herhangi bir anlaşma TDLR boks kurallarını ihlal ederdi" denildi.

Jake Paul-Mike Tyson maçı kurgu muydu? İddialara son noktayı koydular

Mike Tyson, Jake Paul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jake Paul-Mike Tyson maçı kurgu muydu? İddialara son noktayı koydular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • karaca yusuf:
    Aynen aynen 6 1 Yanıtla
  • Kazım Özkan:
    kurgunun babası hemde adamın videolarında attığı yumrukları sayamıyorduk adam tek bir yumruk atmadı 5 1 Yanıtla
  • Nadir cankurt:
    bizim bi güvercin mezatı sunan abimiz vardı kuşu övüyor şöyle güzel böyle güzel aradan bi adam diyorki abi bu kuş o kuşmu mezatcı he he bu kuş o kuş diyor abi 100 lira etmeyen kuşu 1000liraya alıyorlar bende diyorumki he he bu kuş o kuş 4 0 Yanıtla
  • Chen Medya :
    tyson bu kamili yarım dakikada ikiye böler normal şartlarda insanın aklı ile oynamayin 4 0 Yanıtla
  • Mert Karalı:
    Babannemin kurgu değil dediği maç 3 0 Yanıtla
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