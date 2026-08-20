Jakirovic: Motivasyon Kaynağımız Tahminler

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City'nin teknik direktörü Sergej Jakirovic, sezon öncesinde kulüple ilgili yapılan yorum ve tahminleri gördüğünü belirterek, bunların kendilerini motive ettiğini söyledi.

Bosna Hersekli teknik adam, ligin ilk haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü sahalarında karşılaşacakları Manchester United maçı öncesinde kulübün tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

Premier Lig'deki yeni sezon için heyecanlı olduğunu dile getiren Jakirovic, "Elbette Championship ile Premier Lig arasında çok büyük bir fark olduğunun farkındayım ama sonuçta bu futbol. Manchester United için maçı zor hale getirmeye çalışacağız. Sabırsızlanıyorum çünkü diğer teknik direktörlerle de rekabet etmek istiyorum. Çoğunlukla sürpriz yapması beklenen taraf biz olacağız ama yine de orada savaşmaya ve sahadaki fırsatlarımızı değerlendirmeye alışkınız." diye konuştu.

49 yaşındaki teknik adam, Premier Lig'in kendileri için ne ifade ettiği yönündeki soruya, "En iyi takımlarla, en iyi oyuncularla, en iyi teknik direktörlerle kıyaslanabilirsiniz. Buraya sadece bu sezona katılmak için gelmedik, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Elbette kolay değil. Tüm sezon öncesi tahminleri gördüm ama mümkünse onları haksız çıkarmak için bize büyük bir motivasyon. Kolay olmayacak ama en azından orada savaşabiliriz, takımımızda var olan potansiyeli kesinlikle gösterebiliriz." yanıtını verdi.

Jakirovic, bazı spor yorumcularının sezon sonunda küme düşeceklerine yönelik tahminleriyle ilgili soru üzerine, "Kesinlikle bize motivasyon sağlıyor. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Kendiniz için oynuyorsunuz, sahadaki tüm potansiyelinizi gösteriyorsunuz. Bu, 11'e 11 bir oyun. İyi ve kötü yönlerimizi de biliyoruz. Bu yüzden kötü yönlerimizi gizlemeye ve en büyük kozlarımızı kullanmaya çalışacağız." dedi.

"3-4 oyuncu daha bekliyorum"

Bosna Hersekli teknik adam, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "3-4 oyuncu daha bekliyorum. Şu ana kadar transferler yaptık. İyi oyuncular, potansiyelli oyuncular ama hepsinin adaptasyon süreci ve takımla kimya yakalamak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunun farkındayım. İyi bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirdik. Artık iki gün kaldı. Başlamak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hull City taraftarlarına da mesaj veren Jakirovic, "Geçen sezon olduğu gibi destek olmaya devam etsinler. Bizi destekleyeceklerini biliyorum ve her zamanki gibi maçın sonuna kadar asla pes etmeyeceğiz." dedi.