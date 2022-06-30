Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da forma giyen 30 yaşındaki Jakub Szumski ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Son Dakika | Samsunspor, kaleci Jakub Szumski'yi transfer etti - Son Dakika

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