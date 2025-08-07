James Maddison\'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'da forma giyen JamesMaddison, takımının Newcastle United ile oynadığı sezon öncesi hazırlık maçında sakatlanmıştı. İngiliz oyuncudan takımına kötü haber geldi.

6-7 SAHALARDAN UZAK KALACAK

Tottenham, James Maddison'ın sağ ön çapraz bağlarının yırtıldığını ve ameliyat olacağını açıkladı. BBCye göre James Maddison, 6-7 ay sahalardan uzak kalacak. İngiliz oyuncunun şubat ayından önce sahalara geri dönemeyecek.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Tottenham'da 45 maça çıkan yıldız futbolcu, bu müsabakalarda 12 gol attı ve 11 asist üretti. 28 yaşındaki Maddison'ın piyasa değeri 42 milyon euro olarak gösteriliyor.