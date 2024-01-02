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James Milner, Premier Lig'de Ryan Giggs'i geçerek ikinci sıraya yerleşti - Son Dakika
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James Milner, Premier Lig'de Ryan Giggs'i geçerek ikinci sıraya yerleşti

Brighton'da forma giyen 37 yaşındaki James Milner, Premier Lig'deki 632. maçına çıkarak Ryan Giggs ile birlikte ligde en çok forma giyen ikinci oyuncu oldu. Milner, 2002'den bu yana Premier Lig'de oynayarak 23 yıl boyunca aralıksız forma giyme rekorunu da egale etti. Gareth Barry ise 653 maçla ligde en çok forma giyen oyuncu unvanını elinde bulunduruyor.

James Milner, Premier Lig\'de Ryan Giggs\'i geçerek ikinci sıraya yerleşti
02.01.2024 - 23:07,
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İngiltere Premier Lig'deki 632. maçına çıkan James Milner, Ryan Giggs ile ligde en çok forma giyen ikinci oyuncu oldu.

Brighton'da oynayan 37 yaşındaki Milner, takımının West Ham United'a konuk olduğu karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Premier Lig'de 632. kez görev alan İngiliz futbolcu, maç sayısında Ryan Giggs'i yakalamayı başardı.

2002'den bu yana Premier Lig'de oynayan Milner, ligde 23 yıl aralıksız forma giyerek Giggs'in bu alandaki rekorunu da egale etti.

2020 yılında futbolu bırakan Gareth Barry, 653 kezle ligde en çok maça çıkan oyuncu ünvanını elinde bulunduruyor.

Listenin ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:

Gareth Barry (653)

James Milner (632)

Ryan Giggs (632)

Frank Lampard (609)

David James (572)

Kaynak: AA
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James Milner, Ryan Giggs, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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