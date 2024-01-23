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Jannik Sinner, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Jannik Sinner, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi

Avustralya Açık'ın tek erkekler kategorisinde 4 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner, çeyrek finalde Rus Andrey Rublev'i 3-0 yenerek yarı finale çıktı. Sinner, yarı finalde 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic ile karşılaşacak.

Jannik Sinner, Avustralya Açık\'ta yarı finale yükseldi
23.01.2024 - 17:57,  Güncelleme: 17:57
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner yarı finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gün akşam seansında, Sinner ile 5 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev çeyrek finalde karşı karşıya geldi.

2 saat 39 dakika süren mücadelede rakibini 6-4, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenen Sinner, turnuvada ilk kez yarı finale çıktı.

Sinner, yarı finalde kariyerinin 11. Avustralya Açık şampiyonluğunu hedefleyen 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic ile karşılaşacak.

İki raket geçen yıl Wimbledon yarı finalinde eşleşmiş, Djokovic korttan 3-0 galip ayrılmıştı.

Kaynak: AA
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