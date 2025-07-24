Japonya Voleybol Takımı Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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Japonya Voleybol Takımı Yarı Finale Yükseldi

Japonya Voleybol Takımı Yarı Finale Yükseldi
24.07.2025 21:00
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Ferhat Akbaş, Türkiye'yi 3-2 yenerek yarı finale yükseldiklerinden dolayı mutluluk duyduklarını açıkladı.

Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Ferhat Akbaş, Türkiye karşısında galip geldikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Ferhat Akbaş, Japonya'nın Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenen final etabındaki çeyrek final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldiği müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Zor maç olduğunu belirten Akbaş, "Polonya'da mücadele etmek benim için çok özel. Kendi ülkeme karşı başka bir milli takımda oynamak çok özeldi. Bugün iyi oynadık. Özellikle ilk set başlangıcımız çok iyiydi. Türkiye gerçekten çok güçlü bir takım. Kazandığımız için mutluyuz. Artık son dörtteyiz ve rakibimizi bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yarı finalde karşılaşacakları rakibi tahmin etmenin zor olduğunu aktaran deneyimli çalıştırıcı, "Brezilya çok iyi voleybol oynuyor. Geçen hafta bizi mağlup etmişlerdi. Beklentimiz Brezilya'nın gelmesi. Bizim de oyunumuzu geliştirmemiz için güzel bir fırsat olacak. Elimizden geleni yapacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Japonya Voleybol Takımı Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika

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