Jayden Adams Hayatını Kaybetti

(İSTANBUL) - Güney Afrika Milli Takımı ve Mamelodi Sundowns forması giyen Jayden Adams, 25 yaşında hayatını kaybetti.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Güney Afrika'nın 3 grup maçında da forma giyen Adams'ın ölümü ülke futbolunda büyük üzüntü yarattı.

Güney Afrika Spor, Sanat ve Kültür Bakanı Gayton McKenzie, Adams'ın ülke futbolunun en parlak genç yeteneklerinden biri olduğunu belirterek ailesine, takım arkadaşlarına ve taraftarlara başsağlığı diledi.

Adams'ın ölüm nedeni henüz netleşmedi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino da yayımladığı mesajda, Adams'ın vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek ailesine ve futbol camiasına başsağlığı diledi.