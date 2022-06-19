Jesus yönetimindeki Fener ilk hazırlık maçına çıkıyor! Rakip Makedonya ekibi Shkupi

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe yeni sezonun ilk maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler Makedonya'dan FC Shkupi ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

SEZONUN İLK MAÇI 22 HAZİRAN'DA

Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacağı için sezonu erken açtı. Sarı-lacivertlilerin yeni sezondaki ilk maçının detayları ise belli oldu. Sarı-lacivertliler, FC Shkupi ile 22 Haziran Çarşamba günü 16.00'da Düzce Topuk Yaylası'nda karşılaşacak. Yeni transferler Lincoln Henrique ile Bruma da bu karşılaşmada ilk kez Fenerbahçe formasıyla sahada olacak.