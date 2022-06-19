Jesus yönetimindeki Fener ilk hazırlık maçına çıkıyor! Rakip Makedonya ekibi Shkupi

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe yeni sezonun ilk maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler Makedonya'dan FC Shkupi ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacağı için sezonu erken açtı. Sarı-lacivertlilerin yeni sezondaki ilk maçının detayları ise belli oldu. Sarı-lacivertliler, FC Shkupi ile 22 Haziran Çarşamba günü 16.00'da Düzce Topuk Yaylası'nda karşılaşacak. Yeni transferler Lincoln Henrique ile Bruma da bu karşılaşmada ilk kez Fenerbahçe formasıyla sahada olacak.
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