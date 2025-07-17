Fenerbahçe'nin Portekiz'deki kampına dün akşam katılan Kolombiyalı golcü Jhon Duran, bireysel olarak ilk antrenmanını yaptı.
Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Jhon Duran, antrenmana çıktı. İlk olarak salonda kuvvet ve dayanıklılık hareketleri yapan Duran, ardından sahada topla çalışmalar gerçekleştirerek idmanı tamamladı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Jhon Duran Fenerbahçe'de İlk Antrenmanını Yaptı - Son Dakika
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