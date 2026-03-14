Jhon Duran, Gedson Fernandes'i üzdü
Jhon Duran, Gedson Fernandes'i üzdü

14.03.2026 18:51
Rusya Premier Lig'in 21. hafta maçında Zenit, sahasında Gedson Fernandes'in formasını giydiği Spartak Moskova'yı 2-0 mağlup etti. Zenit'in ikinci golü Jhon Duran'dan geldi.

Rusya Premier Lig'in 21. hafta maçında Zenit ile Spartak Moskova karşı karşıya geldi. Gazprom Arena'daki mücadeleyi ev sahibi ekip Zenit, 2-0'lık skorla kazandı.

JHON DURAN SİFTAH YAPTI

Zenit'e galibiyeti getiren golleri, 45. dakikada Alexander Sobolev ve 81. dakikada Jhon Duran kaydetti. Kolombiyalı oyuncu, Zenit kariyerindeki ilk golünü attı.

GEDSON YEDEK SOYUNDU

Spartak Moskova forması giyen Gedson Fernandes, mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve 59. dakikada Roman Zobnin'in yerine oyuna girdi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Zenit, puanını 45 yaptı. Spartak Moskova ise 35 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Zenit, Dinamo Moskova deplasmanına gidecek. Spartak Moskova, Orenburg'a konuk olacak.

Mersin’deki at eti skandalına Başkan Seçer’den cevap: Mağdur olan biziz Mersin'deki at eti skandalına Başkan Seçer'den cevap: Mağdur olan biziz
Kadın futbolculara uygunsuz mesaj göndermesinin bedeli ağır oldu Kadın futbolculara uygunsuz mesaj göndermesinin bedeli ağır oldu
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü Üreticilerden çağrı var Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var
New York Belediye Başkanının verdiği iftar ABD siyasetini birbirine kattı New York Belediye Başkanının verdiği iftar ABD siyasetini birbirine kattı
Sergen Yalçın, 1 dakika bile oynatmadığı Devis Vasquez’i silip attı Sergen Yalçın, 1 dakika bile oynatmadığı Devis Vasquez'i silip attı
Bünyamin Gezer’den Galatasaray’ın yıldızı için dikkat çeken sözler: 60 milyona bile satmam Bünyamin Gezer'den Galatasaray'ın yıldızı için dikkat çeken sözler: 60 milyona bile satmam

18:58
Galatasaray-RAMS Başakşehir maçının 11’leri belli oldu
Galatasaray-RAMS Başakşehir maçının 11'leri belli oldu
17:46
İran, Tel Aviv’i çok başlıklı füzelerle vurdu Hasar büyük
İran, Tel Aviv'i çok başlıklı füzelerle vurdu! Hasar büyük
17:19
Trump: Hürmüz Boğazı’nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
16:52
ABD’de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
16:26
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
15:56
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz
