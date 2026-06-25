Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyun kurucu Jordan Ford ile yollar ayrıldı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Takımımıza 2025-2026 sezonu ortasında katılan oyuncumuz Jordan Ford ile yollarımız ayrılmıştır. Jordan'a takımımıza verdiği katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin ilerleyen bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.