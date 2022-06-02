Jorge Jesus: "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim" - Son Dakika
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Jorge Jesus: "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim"

02.06.2022 15:24

- Jorge Jesus: "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim" Fenerbahçe'nin yeni yeni teknik direktörü Jorge Jesus, "Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim. Çünkü Fenerbahçe 8 sezondur şampiyon olamıyor.

- Jorge Jesus: " Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim"

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin yeni yeni teknik direktörü Jorge Jesus, "Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim. Çünkü Fenerbahçe 8 sezondur şampiyon olamıyor. Bunu başaracağız" dedi.

Fenerbahçe, takımın başına getirilen Portekizli Teknik Adam Jorge Jesus ile ilgili bir klip yayınladı. Jesus ile görüşmelerle alakalı detayların paylaşıldığı görüntülerde tecrübeli teknik adamın sarı-lacivertli taraftarlara verdiği mesajlar dikkat çekti. Jesus, "Fenerbahçe tutkudur, ben de hayatınızın bir parçası olacağım. Sizlerin bu kulübe olan aşkınızı ve yaptığınız fedakarlığı ben de göstermek istiyorum. Sizler bana bu duyguları göstereceksiniz. Yaşa Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kulüp televizyonuna da açıklamalar yapan Jesus, "Ben ve ekibim biliyoruz ki Fenerbahçe taraftarı çok tutkulu. Bizi uzun zamandır bekliyorlar. Tutkunun çok fazla olduğu çok büyük bir takımda çalışacağız. Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim. Çünkü Fenerbahçe 8 sezondur şampiyon olamıyor. Bunu başaracağız" diye konuştu.

Jorge Jesus: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim
Jorge Jesus: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim
Jorge Jesus: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim
Jorge Jesus: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim

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Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi
Kaynak: İHA

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