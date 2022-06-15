Jorge Jesus: Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir - Son Dakika
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Jorge Jesus: Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir

15.06.2022 16:51
Jorge Jesus: Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir" dedi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk saha çalışmasını gerçekleştiren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, idman öncesi oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi. Portekizli teknik adam, "Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir. İlk zamanlar birbirimizi tanıma ve adaptasyon dönemi. Zamanla birbirimizi daha iyi tanıyacağız" ifadelerini kullanarak oyuncularını motive etti. Jesus ayrıca hem fiziksel hem de mental olarak güçlü bir takım kurmayı hedeflediklerini söyledi.


Jorge Jesus: Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir
Jorge Jesus: Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir
Jorge Jesus: Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir
Jorge Jesus: Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir
Jorge Jesus: Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jorge Jesus: Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir - Son Dakika

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