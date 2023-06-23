Jorge Jesus, Suudi Arabistan Milli Takımı ile 30 milyon euro karşılığında anlaştı - Son Dakika
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Jorge Jesus, Suudi Arabistan Milli Takımı ile 30 milyon euro karşılığında anlaştı

23.06.2023 13:59

Geçen sezon Fenerbahçe'de çalışan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Suudi Arabistan Milli Takımı ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Jesus, burada toplam 30 milyon euro kazanacak.

Jorge Jesus, Suudi Arabistan Milli Takımı ile her konuda anlaştı. Geçen sezonu Fenerbahçe'de geçiren Portekizli hoca, 30 milyon euro maaş alacak.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Portekiz basınına göre, Jorge Jesus, 3 yıllığına Suudi Arabistan Milli Takımı'na imza atıyor. Deneyimli çalıştırıcı burada toplam 30 milyon euro kazanacak. Temmuz ayının başında resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE İLE TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANDI

2018-2019 sezonunda Al Hilal ile Suudi Arabistan'da çalışan Jorge Jesus, geçen sezon Fenerbahçe ile Süper Lig'i 2. sırada bitirdi. Türkiye Kupası'nı kazanan Jesus, Avrupa Ligi'nde ise sarı-lacivertlileri son 16 turuna çıkardı.

YORUMLAR (1)
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Suudi Arabistan, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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