- Jorge Sampaoli: "Hayal kırıklığına uğradık"

İSTANBUL - Olimpik Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, Galatasaray karşısında çok hata yaptıklarını belirterek, hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu beşinci maçında Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 4-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, "Çok hatalar yaptık. Ummadığımız anda gol yedik. İstemediğimiz hatalar yaptık. Maç bir anda yokuş yukarı gitmeye başladı. Böyle maçlarda rakip eksiklerimizi affetmez. Bizim için büyük hayal kırıklığı oldu. Çok genç oyuncularımız var. Onların olgunlaşması gerekiyor. Daha sonraki maçlarda oyuncu grubumun çok çabuk olgunlaşması için elimden geleni yapacağım. Buraya kazanmaya gelmiştik. Oyunun başında yediğimiz iki gol bizi zorladı. Bu şekilde bizi hayal kırıklığına uğrattı" diye konuştu.