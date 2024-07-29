Jose Mourinho: Avrupa'da 150-160 maçım var ama yarına ilk maçım gibi bakıyorum - Son Dakika
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Jose Mourinho: Avrupa'da 150-160 maçım var ama yarına ilk maçım gibi bakıyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Lugano ile oynayacakları rövanş maçıyla ilgili, 'Avrupa'da 150-160 belki 170 maçım var ama yarın ilk maçım gibi bakıyorum' dedi. Mourinho, takımın durumu, sakat oyuncular ve transfer süreci hakkında da açıklamalarda bulundu.

29.07.2024 22:05
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- Jose Mourinho: "Avrupa'da 150-160 maçım var ama yarına ilk maçım gibi bakıyorum"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho:

"35 idman yaptık ama tüm takım hep birlikte 23 idman yapabildiler"

"Maximin 90 dakika oynayabilecek durumda değil"

"Kimsenin üçüncü ya da dördüncü opsiyon olmasını istemiyorum"

"Tadic, İrfan gibi kaliteli oyuncuları içeriye çekip forvete yakın oynamalarını istiyorum"

"Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarında özel atmosfer oluşturduğunu duydum, yarın bunu görmek istiyorum"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Lugano ile oynayacakları rövanş maçıyla ilgili, "Avrupa'da 150-160 belki 170 maçım var ama yarın ilk maçım gibi bakıyorum" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Her maçın yeni bir maç olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan tecrübeli teknik adam, "Her yıl yeni bir yıldır ve her turnuva yeni bir turnuvadır. Ben kariyerimde hep böyle baktım. Geçmişte neler yaptığıma bakmıyorum. Avrupa'da 150-160 belki 170 maçım var ama yarın ilk maçım gibi bakıyorum çünkü motivasyon her gün yenilenebilen bir şeydir" ifadelerini kullandı.

"35 idman yaptık ama tüm takım hep birlikte 23 idman yapabildiler"

Fenerbahçe'nin İsviçre'de oynanan ilk maçta 3 gol yenilmesiyle ilgili ise Mourinho, "Çözümüm çalışmak, başka yapacak bir şey yok. Analiz etmemiz gerekiyor, önce video üzerinden sonra klipler hazırlayıp oyunculara gösteriyoruz ve bu çalışmaları sahada yapıyoruz. 35 idman yaptık ama tüm takım hep birlikte 2-3 idman yapabildiler. Analiz yapıyoruz ama içinde bulunduğumuz durumları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar" diye konuştu.

"Maximin 90 dakika oynayabilecek durumda değil"

İlk maçta sakatlığı nedeniyle forma giymeyen Allan Saint-Maximin ile ilgili de konuşan 61 yaşındaki çalıştırıcı, "Bileği iyi durumda değildi. Şu anda da en iyi durumunda değil. Arabistan'da antrenman yapmıyordu, tatilden aramıza geldi. Sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Youssef En-Nesyri de bugün aramızda değildi. O da tatilden geldi ve sezon öncesi antrenmanlarını yapmamıştı. Yaşadığımız zorluk buydu takımımıza geç katılanlar vardı. Oyuncularım iyi iş çıkarıyorlar. Maximin 90 dakika oynayabilecek durumda değil ama tabii kendisi oynayabilecek durumda" şeklinde konuştu.

"Kimsenin üçüncü ya da dördüncü opsiyon olmasını istemiyorum"

Transfer süreciyle ilgili değerlendirmede bulunan Mourinho, "Bazı transferler gecikti diye söylenebilirim ama söylenemem çünkü transfer döneminin doğası bu. Onlardan daha fazlasını isteyemem mevcut duruma bakınca. Elimdeki oyunculardan memnunum. Göndermek durumunda olduğum oyuncular benim üzüldüğüm konu. Herkes elinden gelenin fazlasını yaptı ama işin doğası bu. Takımda 29 oyuncu artı kalecilerle çalışmamız imkansız. Kimsenin üçüncü ya da dördüncü opsiyon olmasını istemiyorum. 2 opsiyon yeterli. Oyuncular forma giyeceğini bilmeli. Umut Nayir kendisi gitti, iyi oyuncu ve harika karakter. Ona en iyisini diliyorum. Yapmamız gereken iş elimizdeki oyuncuları çıkarmak için çözüm bulmak" değerlendirmesinde bulundu.

"Tadic, İrfan gibi kaliteli oyuncuları içeriye çekip forvete yakın oynamalarını istiyorum"

Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci gibi futbolcuları kaleye daha yakın bölgede oynatmak istediğinden bahseden Portekizli teknik adam, "Maxi'yi transfer ettik. Saf bir sol kanat oyuncusu. Oğuz da hızlı ve genç bir oyuncu. Bu oyuncuları alırken Tadic, İrfan gibi kaliteli oyuncuları içeriye çekip forvete yakın oynamalarını sağlamak istedik. Onlar içeri geldiğinde Mert gibi Osayi-Samuel gibi oyuncular ön tarafta özelliklerini kullanabilsinler istiyorum" diye düşüncelerini belirtti.

"Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarında özel atmosfer oluşturduğunu duydum, yarın bunu görmek istiyorum"

Sezonu erken açmalarından dolayı transferlerin yeterli derecede takımla antrenman yapmadığı dile getiren Mourinho, "En Nesyri fiziksel çalışmalarını sürdürüyor takımdan ayrı şekilde. Zaten yarın oynayamayacak olması bize zaman kazandırdı. Oğuz ve Maxi son hafta katıldılar ama nasıl oynadığımızı anlamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Mutluyum en ideal durumda olmasak da yarınki maçta hedefimiz hayatta kalmak, üstesinden gelmek ve turu geçmek. Taraftarlarımızın, Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarında çok özel bir atmosfer oluşturduğunu duymuştum, bunun doğruluğunu yarın görmek istiyoruz" diye sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Jose Mourinho: Avrupa'da 150-160 maçım var ama yarına ilk maçım gibi bakıyorum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jose Mourinho: Avrupa'da 150-160 maçım var ama yarına ilk maçım gibi bakıyorum - Son Dakika
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