Jose Mourinho: Avrupa Ligi'nde çok iyi işler yapabiliriz - Son Dakika
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Jose Mourinho: Avrupa Ligi'nde çok iyi işler yapabiliriz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde önemli takımlarla karşılaşma sansını kaybettiklerini belirterek, "Avrupa Ligi'nde çok iyi işler yapabiliriz" dedi.

14.08.2024 00:00
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde önemli takımlarla karşılaşma sansını kaybettiklerini belirterek, "Avrupa Ligi'nde çok iyi işler yapabiliriz" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Fenerbahçe, Fransa temsilcisi Lille ile sahasında 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler bu sonuçla elenerek yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, mücadelenin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunarak, "Ben her zaman dürüst biriyim. Oyuncularıma şunu söyledim; onlarla gurur duyuyorum. Takım olarak her şeyi yaptık. Taktiksel anlamda, duygusal anlamda. 2 topumuz direkten döndü. 3-4 net pozisyonlar kaçırdık. Bugün sadece 1 takım kazanmayı hak etti. Kaybettik. Şampiyonlar Ligi önemli bir destek. Şampiyonlar Ligi'nde dev takımlarla oynama şansını kaybettik. Zaten asla Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazdık. Asla final oynayamazdık. Belki 1-2 büyük takım yenebilirdik. Bugün bu şansı kaybettik. Avrupa Ligi'nde çok iyi işler yapabiliriz. Eğer eğer kelimesinin devamını getirmiyorum" diye konuştu.

"Süper Lig'e odaklanacağız"

Sakat olan Fred ve Ferdi'nin olmamasının kendilerini etkilediğine dikkat çeken Mourinho, "Bu saatten sonra Süper Lig'e odaklanacağız. Orada aynı heyecanla oynayacağız. Bugün Fred ve Ferdi gibi iki kreatif oyuncumuz yoktu. 1 tanesinin olmaması zor, iki tanesinin olmaması daha zor. Ama oyuncularımla gurur duyuyorum. Her şeylerini verdiler. Eğer kelimesinin devamını merak ediyorsanız, sizi Roma - Sevilla Avrupa Ligi finalini izlemeye davet ediyorum. O zaman 'eğer'in devamını anlarsınız" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı tercih ederdim"

Mourinho, Şampiyonlar Ligi için yeteri kadar tecrübesi olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"Kulübüm açısından, oyuncularım açısından, taraftarlarımız açısından etkileyebilir. Ben profesyonelim. Beni değil kulübümüzü, taraftarlarımız açısından beni etkiliyor. Ben Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı tercih ederdim. Yeteri kadar tecrübem var. Avrupa Ligi'nde şansımız var. Kendi seviyemizde takımlarla oynama şansımız var. Çekişme anlamında Avrupa Ligi daha iyi."

"Yeterince pozisyon ürettik"

Fransız ekibinde kaleci Chevalier'in performansının maçın sonucuna etki ettiğini dile getiren Portekizli teknik adam, "Normalde futboldan anlamayan gazeteciler çok fazla istatistiğe odaklanırlar. Bugün baktığınız zaman 2 topumuz direkten döndü. 3 tane kalecilerinin inanılmaz kurtarışı vardı. Yeterince pozisyon ürettik. Kalecileri Chevalier arka arkaya kurtarışlar yaptı. Dolayısıyla kazanmak için pozisyona girdik. Korkmayan bir takıma karşı oynadık. Rakip takım topu tutma anlamında iyi işler yaptı. Gol atmak için şutları yoktu. Kazanmak isteyen takım şiddetli oynar. Bugün bu zorluklara rağmen maçın oyuncusu kalecileriydi. Dünyanın en büyük takımları bile 2 önemli oyuncusu olmadığında bunun acısını çeker. Bugün Ferdi orta sahada Dzeko ve Maximin ile üçgenleri oluşturacaktı. Dinamiklerimizi değiştirmemiz gerekti" dedi.

"Yeni formata adapte olmamız gerekiyor"

UEFA'da format değişikliğine paranın karar verdiğini belirten Mourinho, "Avrupa Ligi'nin yeni formatı neden böyle bilmiyorum ama adapte olmamız gerekiyor. Üst üste maçlar oynamanıza sebep. Her hafta ortasında maç oynuyorsunuz. Umarım Süper Lig'deki rakiplerimiz için de aynı durum geçerli olur. Bazı pozisyonlarda harika rotasyon yapabiliyoruz. Ama bu yeni format biraz garip. Para karar veriyor. Bizim de buna adapte olmamız gerekiyor. Avrupa Ligi bizim seviyemize daha uygun. Ben de bu hırsı oyuncularıma enjekte edeceğim her şeyi yapabilmek için" şeklinde konuştu.

"Transfer için herhangi bir şey talep etmiyorum"

Mourinho, transferle ilgili gelen soruya, "Şu anda 2 oyuncumuz sakat ve bu oyuncular sezon boyu sakat olamayacaklar. Her bir oyuncu sakatlandığında transfer düşünemem. Ben herhangi bir şey talep etmiyorum. 2 önemli oyuncunuz olmadığı zaman acısını çekiyorsunuz. Sakat olan oyunların bir an önce dönmesi için çalışma yapıyoruz. Benim için en önemli turnuva sıradaki turnuvadır. Cumartesi günü maç oynayacağız ve bunu 120 dakika üzerine yapacağız. Oyuncularımın bir çoğu sezon öncesi geçiremedi. Cumartesi günü oynayacağımız maç zor bir maç olacak. Bir kaç hafta lige odaklanacağız. 2 hafta deplasmana çıkacağız ve bu zor deplasmanlarda puanlar almaya çalışacağız" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Jose Mourinho: Avrupa Ligi'nde çok iyi işler yapabiliriz - Son Dakika

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