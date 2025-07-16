Jose Mourinho, Jhon Duran\'a sitem mi etti? Fenerbahçe\'den o iddialara cevap

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ve yeni transfer Jhon Duran hakkında gündeme düşen bir iddianın ardından resmi bir açıklama yapıldı.

FENERBAHÇE O İDDİALARI YALANLADI

Fenerbahçe Futbol A Takımı Medya ve İletişim Yöneticisi Alper Yemenciler, Mourinho'nun Jhon Duran'a söylediği iddia edilen o sözlerle ilgili açıklama yaparak, "Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun yabancı basında futbolcumuz Jhon Duran ile ilgili söylediği iddia edilen sözler bütünü ile yalandır. Hocamızın bu konuda bir açıklaması olmamıştır. Oyuncumuz akşam saatlerinde takımımızın Algarve kampına katılmak üzere Portekiz'e ulaşmıştır!" dedi.