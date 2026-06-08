Jose Mourinho Real Madrid'e Beşiktaş'ın eski yıldızıyla birlikte dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Jose Mourinho Real Madrid'e Beşiktaş'ın eski yıldızıyla birlikte dönüyor

Jose Mourinho Real Madrid\'e Beşiktaş\'ın eski yıldızıyla birlikte dönüyor
08.06.2026 22:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jose Mourinho’nun Real Madrid’in başına geçmesinin ardından ilk hamlesinin eski futbolcusu Pepe’yi teknik ekibe dahil etmek olacağı iddia edildi.

İspanyol devi Real Madrid’de hareketli günler yaşanıyor. Florentino Perez, yeniden kulüp başkanlığına seçilmesinin ardından teknik direktörlük koltuğuna yeniden dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho’yu getirdi. 

MOURINHO'DAN PEPE SÜRPRİZİ

Mourinho’nun imza atması an meselesiyken, Portekizli teknik adamın teknik ekibine dahil edeceği sürpriz bir isim de netleşmeye başladı. Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş'ta da forma giymiş olan Real Madrid'in efsane stoperi Pepe'nin Mourinho’nun yardımcısı olarak kulübe geri döneceği öne sürüldü. 

Jose Mourinho Real Madrid'e Beşiktaş'ın eski yıldızıyla birlikte dönüyor

MOURINHO'NUN SAĞ KOLU OLACAK

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Pepe, Real Madrid'de Jose Mourinho'nun teknik heyetine katılacak. 2007-2017 yılları arasında aralıksız 10 yıl boyunca Real Madrid formasını terleten ve kulübün efsane savunmacıları arasına adını yazdıran Pepe, böylece yıllar sonra eflatun-beyazlı formayı bu kez kulübede hizmet etmek için giyecek.

BEŞİKTAŞ DÖNEMİ

Real Madrid ile sözleşmesi bittikten sonra yolu Türkiye'ye düşen Portekizli yıldız, 1.5 sezon boyunca Beşiktaş forması giymişti. Siyah-beyazlı ekipte çıktığı 52 karşılaşmada 7 gol ve 3 asistlik dikkat çeken bir performans sergileyen Pepe, 2019 yılında Porto'ya transfer olmuş ve kariyerini de burada sonlandırmıştı.

Jose Mourinho, Real Madrid, Beşiktaş, Futbol, Pepe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho Real Madrid'e Beşiktaş'ın eski yıldızıyla birlikte dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçaklayarak öldürdü Kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Aydın’da boş arazide erkek cesedi bulundu Aydın'da boş arazide erkek cesedi bulundu
Mardin’de 4 çocuk babası, tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu Mardin'de 4 çocuk babası, tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu
Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir: Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir: Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı
Bursa’da çocuk parkında pompalı tüfekli saldırı: 10 yaralı Bursa'da çocuk parkında pompalı tüfekli saldırı: 10 yaralı

22:00
Bakan Şimşek: Sene sonu kira enflasyonu yüzde 30-35 aralığına iner
Bakan Şimşek: Sene sonu kira enflasyonu yüzde 30-35 aralığına iner
21:54
Osimhen’den dünyaca ünlü yıldıza çağrı: Seni bekliyoruz, bu ailenin bir parçası ol
Osimhen'den dünyaca ünlü yıldıza çağrı: Seni bekliyoruz, bu ailenin bir parçası ol
21:17
Fenerbahçe’den gönderilen Devin Özek kariyerinin en büyük imzasını atacak
Fenerbahçe'den gönderilen Devin Özek kariyerinin en büyük imzasını atacak
20:35
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran’da kurultay sürecini başlatıyoruz
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz
20:03
Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine “İthal“ çözüm buldu
Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine "İthal" çözüm buldu
19:35
Esenyurt’ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 22:50:07. #7.13#
SON DAKİKA: Jose Mourinho Real Madrid'e Beşiktaş'ın eski yıldızıyla birlikte dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.