Jose Mourinho tur için iddialı: Henüz bitmedi - Son Dakika
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Jose Mourinho tur için iddialı: Henüz bitmedi

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Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Rangers'a 3-1 mağlup olduğu maçın ardından Jose Mourinho, önemli açıklamalarda bulundu. Mourinho, ''Hak edilmiş bir mağlubiyetti. Onlar hak etti. Biz çok hata yaptık. Onlar hata yapmadı. Ön alanda fırsatlar bulduk ama atamadık. Orta alanda hatalar yaptık. Tüm ikili mücadeleleri kaybettik. Tur hala bitmedi'' dedi.

07.03.2025 09:26  Güncelleme: 09:37
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rangers'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Mourinho, saha içinde yaptıkları hatalara dikkat çekti.

"KÖTÜ BİR PERFORMANS GÖSTERDİK"

Fred'in eksikliğine vurgu yapan Portekizli çalıştırıcı, "İkinci yarıda, ilk yarıdaki hataları yapmaya devam ettik. Dessers iyi oyuncu ama dünyanın en iyisi değil, ikinci yarıda öyle gösterdik. Tüm hava toplarını aldı. Orta sahada Fred'in eksikliğini, organizasyon anlamında hissettik. Ön bölgede hareketli değildik. İyi şutlarımızı da kaleci kurtardı. Kötü bir performans gösterdik. Bu sonucu kabul etmemiz gerekiyor." dedi.

"TUR HENÜZ BİTMEDİ"

Rövanş için iddiasını koruyan Mourinho, "Hak edilmiş bir mağlubiyetti. Onlar hak etti. Biz çok hata yaptık. Onlar hata yapmadı. Ön alanda fırsatlar bulduk ama atamadık. Orta alanda hatalar yaptık. Tüm ikili mücadeleleri kaybettik. Tur hala bitmedi. 3-1 gerideyiz ve bir 90 dakika daha var. Tur henüz bitmedi." ifadelerini kullandı.

"KİMSE İYİ DEĞİLDİ"

Performansın genel anlamda düşük olduğunu söyleyen Jose Mourinho, "Taraftarlar aslında takım gibiydi. Onlar da büyük destek gösteremedi, takım iyi performans gösteremedi, teknik direktör de iyi performans gösteremedi. Ibrox'ta iyi desteklenecekler, o stadyumu biliyorum. Birkaç günlük dinlenme fırsatımız olacak. Skriniar geldiğinden beri 10 maç üst üste 90 dakika oynadı. Kendimizi suçlamak dışında bir şey konuşmamamız lazım..." şeklinde konuştu. Eşleşmenin rövanşı, 13 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanacak.

Jose Mourinho tur için iddialı: Henüz bitmedi

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Rangers, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho tur için iddialı: Henüz bitmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • uğur aksakallı:
    adam çok mutlu vallahi.iyi sonuçta ben kötü sonuçta türkiyede yapı hakem fala ama yurtdışında daha bitmedi lafı.2 hafta erteliyor muhabbeti 18 2 Yanıtla
  • Oktay KUŞÇU:
    manası çok derin bilezik gibi geçirdiler :D Sen burada 5 yemişsin 3 sayılmış orada turu geçeceğiz diyorsun buna anca kadir inanır :D 1 1 Yanıtla
  • Osman Sezer:
    Giderken tanıdık bi kaç hakem getir yardım ederler 0 0 Yanıtla
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