Judoda 1 gümüş, 2 bronz madalya - Son Dakika
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Judoda 1 gümüş, 2 bronz madalya

28.02.2022 10:08
Judoda 1 gümüş, 2 bronz madalya

Polonya'nın başkenti Varşova'da, Avrupa Açık judo müsabakalarının son günü tatamiye çıkan milli judokalardan; erkekler 90 kiloda Ömer Kemal Aydın gümüş, 100 kiloda Mert Şişmanlar ve kadınlar 70 kiloda Fidan Ögel bronz madalya kazanan isimler oldular.

Polonya'nın başkenti Varşova'da, Avrupa Açık judo müsabakalarının son günü tatamiye çıkan milli judokalardan; erkekler 90 kiloda Ömer Kemal Aydın gümüş, 100 kiloda Mert Şişmanlar ve kadınlar 70 kiloda Fidan Ögel bronz madalya kazanan isimler oldular.

Milli judokalar, Avrupa Açık judo müsabakalarının kapanış gününü bir gümüş ve iki bronz madalya ile yaptı. Polonya'nın başkenti Varşova'da ikinci gün tatamiye çıkan judoculardan erkekler 90 kiloda Ömer Kemal Aydın gümüş, kadınlar 70 kiloda Fidan Ögel ve erkekler 100 kiloda Mert Şişmanlar bronz madalya ile kürsüde yer aldılar. İki gün süren müsabakalar sonunda Türkiye toplamda 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Erkekler 90 kiloda Ömer Kemal Aydın ilk turda maç yapmadı. 2.turda Amerikalı, 3.turda Kanadalı, çeyrek finalde Hollandalı, yarı finalde Avusturyalı rakiplerini ipponla yenerek finalist oldu. Amerikalı John Jayne ile yaptığı final mücadelesini kaybeden Aydın, gümüş madalyada kaldı.

Erkekler 100 kiloda Mert Şişmanlar üçüncülük karşılaşmasında Polonyalı Piotr Kuczera'yı altın skorda ipponla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 70 kiloda Fidan Ögel bronz madalya mücadelesinde Polonyalı Kata Sobierajska'yı ipponla yenerek sıkletinin üçüncüsü olarak kürsüde yer aldı.

+78 kiloda Sebile Akbulut bronz madalya mücadelesinde Polonyalı Kinga Wolszczak'a yenildi ve beşinci oldu.

Son gün müsabakalarında tatamiye çıkan judokalardan kadınlar 70 kiloda Minel Akdeniz, erkekler +100 kiloda Münir Ertuğ repesajda, Erkekler 81 kiloda Musa Şimşek ve Yunus Kılınç, 90 kiloda Can Güzel ikinci turda rakiplerine yenildiler. - İSTANBUL

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Mert Şişmanlar, Bronz Madalya, Kemal Aydın, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Judoda 1 gümüş, 2 bronz madalya - Son Dakika


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