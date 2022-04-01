Judoda Antalya Grand Slam Turnuvası başladı - Son Dakika
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Judoda Antalya Grand Slam Turnuvası başladı

01.04.2022 09:36
Judoda Antalya Grand Slam Turnuvası başladı

Türkiye Judo Federasyonunun organizesinde Antalya'nın ikinci kez ev sahipliği yaptığı grand slam turnuvası başladı.

Türkiye Judo Federasyonunun organizesinde Antalya'nın ikinci kez ev sahipliği yaptığı grand slam turnuvası başladı.

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) müsabaka takviminde yer alan ve Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon, eleme turu karşılaşmalarıyla start aldı.

İlk gün Türk sporculardan kadınlar 48 kiloda Merve Azak, Sıla Ersin, Gül Kader Şentürk, 52 kiloda Zeliha Cinci, Dilara Lokmanhekim, 57 kiloda İrem Korkmaz, Ayşenur Budak, Hasret Bozkurt, Ayşe Nur Tunca; erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş, Ali Bozkurt, Uluer Göç, 66 kiloda Ejder Toktay ve Abdülaziz Kara tatamiye çıkacak.

3 Nisan Pazar günü sona erecek grand slam organizasyonunda, 63 ülkeden 213 kadın, 312 erkek olmak üzere 525 sporcu madalya mücadelesi verecek.

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Antalya, Bozkurt, Türkiye, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Judoda Antalya Grand Slam Turnuvası başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Judoda Antalya Grand Slam Turnuvası başladı - Son Dakika
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