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Judoda Avrupa Açık yarın başlıyor - Son Dakika

Judoda Avrupa Açık yarın başlıyor

11.02.2022 14:31
Judoda Avrupa Açık yarın başlıyor

Judoda Avrupa Açık, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yarın başlayacak.

Judoda Avrupa Açık, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yarın başlayacak.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 13 Şubat'a kadar devam edecek organizasyonda 29 kadın, 15 erkek milli judocu mücadele edecek.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şöyle:

Kadınlar

48 kilo: Sıla Ersin, Merve Azak, Gül Kader Şentürk, Ebru Şahin

52 kilo: Buketnur Karabulut, Dilara Lokmanhekim, Hümeyra Şeras, Yaren Kömürcü

57 kilo: Merve Taş, İrem Korkmaz, Hasret Bozkurt, Eda Karademir, Ayşenur Budak, Ayşe Nur Tuncay

63 kilo: Ayten Yeksan, İlayda Seyis, Ezgi Karademir, Şeydanur Aydın

70 kilo: Minel Akdeniz, Fidan Ögel, Hatice Vandemir, Ümmühan Kıroğlu, Merve Topoğlu

78 kilo: Nurcan Yılmaz, Serdem Daharlı, Ece Zurnacı, Semanur Erdoğan

+78 kilo: Kübranur Esir, Sebile Akbulut

Erkekler

60 kilo: Emirhan Karahan, Fırat Çekim, Ali Bozkurt

66 kilo: Ejder Toktay, Abdülaziz Kara

73 kilo: Bayram Kandemir, Yusuf Esirci, Eren Aksoy, Niyazi Gökçen

81 kilo: Mustafa Koç

90 kilo: Feyyaz Yazıcı, Ahmet Çuhadar, Kemal Aydın

100 kilo: Sidar Akkuş

+100 kilo: Munir Ertuğ

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Saraybosna, Türkiye, Milli, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Judoda Avrupa Açık yarın başlıyor - Son Dakika Spor


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