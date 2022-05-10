Judoda Recep Ergin, Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika
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Judoda Recep Ergin, Avrupa şampiyonu oldu

10.05.2022 13:09
Judoda Recep Ergin, Avrupa şampiyonu oldu

Romanya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupası'da Balıkesirli judocu Recep Ergin +90 kg'da Avrupa şampiyonu oldu.

Romanya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupası'da Balıkesirli judocu Recep Ergin +90 kg'da Avrupa şampiyonu oldu.

Romanya'nın Bükreş kentinde yapılan Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda Balıkesir Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Recep Ergin, +90 kg'da şampiyon oldu. Balıkesir Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Gülzade Korkmaz ise 57 kg'da 5.'lik elde etti.

Milli takım, şampiyonayı 5 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 11 madalyayla tamamladı. Balıkesirli sporcu +90 kiloda Recep Ergin, Romen Bogdan Petre'yi ipponla yenerek kürsünün en üstünde yerini aldı. Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, müsabakaları yakından takip ederek, erkekler +90 kiloda kürsüye çıkan judoculara madalyalarını taktim etti.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Bükreş'te düzenlenen Şampiyonada altın madalya kazanarak şampiyon olan sporcumuz Recep Ergin'i kutluyorum. Balıkesir Sporcu Eğitim Merkezinde yetişen Milli sporcularımız Gülzade Korkmaz ve Recep Ergin'in uluslararası arenada gösterdikleri başarılı performanslarıyla ülkemize, şehrimize büyük bir gurur yaşattı. Yetiştiren bugünlere gelmesinde katkı sağlayan antrenörlerimizi kutluyorum. Sporcularımızın ülkemiz adına daha nice başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum" dedi. - BALIKESİR

Judoda Recep Ergin, Avrupa şampiyonu oldu
Judoda Recep Ergin, Avrupa şampiyonu oldu
Judoda Recep Ergin, Avrupa şampiyonu oldu

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Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda Türk sporcular 11 madalya kazandı Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda Türk sporcular 11 madalya kazandı Ümitler Avrupa Judo Kupası Ümitler Avrupa Judo Kupası

Recep Ergin, Balıkesir, Romanya, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Judoda Recep Ergin, Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika


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