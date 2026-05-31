Judoda Türkiye'nin Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Judoda Türkiye'nin Başarısı

31.05.2026 22:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk judocular, Bosna Hersek'te 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak zirvede yer aldı.

Türk sporcular, Judo Avrupa Kupası'nın Bosna Hersek'te düzenlenen ayağında 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Başkent Saraybosna'daki organizasyona katılan milli judoculardan Hilmi Mucık (erkekler 66 kilo), Recep Ergin (erkekler +100 kilo) ve Tuana Gülenay (kadılar 78 kilo), podyumun zirvesine çıktı.

Emirhan Karahan (erkekler 60 kilo), Erman Gürgen (erkekler 81 kilo) ve Özlem Yıldız (kadınlar 63 kilo), gümüş madalyanın sahibi oldu.

Emir Selim Arı (erkekler 90 kilo) ve Münir Ertuğ (erkekler +100 kilo) ise bronz madalya elde etti.

Türkiye böylece takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.

Kaynak: AA

Türkiye, Gümüş, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Judoda Türkiye'nin Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tom Barrack’ın Suriye Özel Temsilciliği görevi sona erdi Tom Barrack'ın Suriye Özel Temsilciliği görevi sona erdi
Arjantinli yıldız 16 yıl sonra ülkesine geri döndü Arjantinli yıldız 16 yıl sonra ülkesine geri döndü
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap
Tarafını belli eden Mansur Yavaş’ın zor anları Atılan slogan nedeniyle konuşamadı Tarafını belli eden Mansur Yavaş'ın zor anları! Atılan slogan nedeniyle konuşamadı
Mert Müldür saçlarını boyadı, gören bir daha baktı Mert Müldür saçlarını boyadı, gören bir daha baktı
Özgür Özel Güvenpark’ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür Özgür Özel Güvenpark'ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür

22:59
Engelli kızın sosyal medyadaki feryadı kan dondurdu: Annem beni istismar ediyor, evden kaçacağım
Engelli kızın sosyal medyadaki feryadı kan dondurdu: Annem beni istismar ediyor, evden kaçacağım
22:00
Kılıçdaroğlu’nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin
Kılıçdaroğlu'nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin
21:41
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın istifa ettiği iddiası ülkeyi karıştırdı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği iddiası ülkeyi karıştırdı
21:16
Canan Karatay kolajen takviyelerinin alternatifini verdi: Kelle paça ve kemik suyu için
Canan Karatay kolajen takviyelerinin alternatifini verdi: Kelle paça ve kemik suyu için
20:52
Trump yanıtını gönderdi, İran’dan değişikliklere çok sert tepki geldi
Trump yanıtını gönderdi, İran'dan değişikliklere çok sert tepki geldi
18:30
Ukrayna’dan Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırı
Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 23:27:30. #7.12#
SON DAKİKA: Judoda Türkiye'nin Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.