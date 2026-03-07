Judodan 2 Madalya ile Döndüler - Son Dakika
Judodan 2 Madalya ile Döndüler

07.03.2026 23:14
Türk judocular, Portekiz'de 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Bilal Çiloğlu ise Avusturya'da gümüş aldı.

Milli judocular, Portekiz'in Portimao kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Kupası'nın ilk gününde 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, 66 kilo kategorisinde tatamiye çıkan milli sporcu Mustafa Berat Şimşek, finalde İtalyan rakibi Antonio Esposito'yu yenerek altın madalya elde etti.

Hayrun Nisa Ardıç ise 78 kilo finalinde İspanyol Mama Coulibaly Toure karşısında gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bilal Çiloğlu Avusturya'da ikinci

Milli judocu Bilal Çiloğlu da Avusturya'nın Linz kentinde düzenlenen Upper Grand Prix Turnuvası'nda 73 kiloda mücadele etti.

Final karşılaşmasında Büyük Britanyalı Ethan Nairne'ye yenilen Bilal Çiloğlu, turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

Kaynak: AA

