Milli judocular, Portekiz'in Portimao kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Kupası'nın ilk gününde 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, 66 kilo kategorisinde tatamiye çıkan milli sporcu Mustafa Berat Şimşek, finalde İtalyan rakibi Antonio Esposito'yu yenerek altın madalya elde etti.
Hayrun Nisa Ardıç ise 78 kilo finalinde İspanyol Mama Coulibaly Toure karşısında gümüş madalyanın sahibi oldu.
Bilal Çiloğlu Avusturya'da ikinci
Milli judocu Bilal Çiloğlu da Avusturya'nın Linz kentinde düzenlenen Upper Grand Prix Turnuvası'nda 73 kiloda mücadele etti.
Final karşılaşmasında Büyük Britanyalı Ethan Nairne'ye yenilen Bilal Çiloğlu, turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.
Son Dakika › Spor › Judodan 2 Madalya ile Döndüler - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?