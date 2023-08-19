Suudi Arabistan ekiplerinin transfere astronomik rakamlar harcaması ile ilgili Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, açıklamalarda bulundu.
Klopp yaptığı açıklamada, "Sonsuz para her zaman problem yaratır, transfer için bir yönetmelik hazırlansa ve sınır getirilse çok iyi olur. Suudi kulüplerinin yaptıkları normal, kimseyi suçlayamam ama paranın sınırsız olması doğru değil." dedi.
Liverpool'un kadrosunda yer alan Fabinho, Henderson ve Firmino gibi yıldızlar Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu.
Son Dakika › Spor › Klopp'tan transfere çılgın paraların harcandığı Suudi Arabistan'a tepki: Sınır getirin - Son Dakika