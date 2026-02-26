Juventus 1-0 Galatasaray: İlk yarı - Son Dakika
Juventus 1-0 Galatasaray: İlk yarı

Juventus 1-0 Galatasaray: İlk yarı
26.02.2026 00:05
Galatasaray, Juventus karşısında Şampiyonlar Ligi play-off maçında ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu rövanş maçında deplasmanda İtalyan temsilcisi Juventus ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sağ kanattan Barış Alper Yılmaz'ın kullandığı köşe atışında kale önünde Sanchez'in kafa vuruşunda kaleci Perin topu kurtardı.

4. dakikada sol kanattan Kenan Yıldız'ın ortasında ceza sahasında Gatti'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

11. dakikada sağ kanattan Jakobs'un kullandığı taç atışında ceza sahası içinde Abdülkerim'in kafayla indirdiği topa Osimhen'in gelişine vuruşunda kaleci Perin topu son anda kornere çeldi.

22. dakikada Locatelli'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

30. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Kenan Yıldız'ın şutunda Sanchez'e de çarpan topu kaleci Uğurcan kornere çeldi.

35. dakikada ceza sahası içinde Torreira'nın Thuram'a yaptığı hareket sonrası hakem Pinheiro penaltı noktasını gösterdi.

37. dakikada penaltıyı kullanan Locatelli topu ağlarla buluşturdu. 1-0

Stat: Allianz

Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia

Juventus: Perin, Kelly, Gatti, Koopmeiners, Kalulu, Locatelli, Thuram, McKennie, Kenan Yıldız, Conceiçao, David

Yedekler: Michele Di Gregorio, Carlo Pinsoglio, Bremer, Filip Kostic, Javier Gil, Niccolo Rizzo, Jeremie Boga, Vasilije Adzic, Fabio Miretti, Edon Zhegrova, Lois Openda

Teknik Direktör: Luciano Spalletti

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Victor Osimhen

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Wilfried Singo, Sacha Boey, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Ahmed Kutucu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Locatelli (dk. 37 pen.) (Juventus)

Sarı kartlar: Kelly, Kenan Yıldız, Carlo Pinsoglio (Juventus), Osimhen, Roland Sallai (Galatasaray) - İSTANBUL

Son Dakika Spor Juventus 1-0 Galatasaray: İlk yarı - Son Dakika

