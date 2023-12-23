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Juventus, Frosinone'yi 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Juventus, Frosinone'yi 2-1 mağlup etti

Juventus, Serie A'nın 17. haftasında deplasmanda Frosinone'yi 2-1 yenerek galibiyetini sürdürdü. Kenan Yıldız, Juventus formasıyla Serie A'da gol atan en genç yabancı oyuncu oldu.

Juventus, Frosinone\'yi 2-1 mağlup etti
23.12.2023 - 16:45,
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasında Juventus, deplasmanda Frosinone'yi 2-1 mağlup etti.

Juventus'ta ilk kez 11'de maça başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, 12. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi ve siyah-beyazlı ekipteki ilk gol sevincini yaşadı.

Frosinone, 51. dakikada Jaime Baez ile beraberliği yakalarken, 81. dakikada sahneye çıkan Dusan Vlahovic, Juventus'a galibiyeti getirdi.

Kenan Yıldız (18 yıl, 233 gün), Juventus formasıyla Serie A'da gol atan en genç yabancı oyuncu oldu.

Juventus, bu sonuçla puanını 40'a yükselterek 2'inci sırada yer alırken, Frosinone 19 puanla 14'üncü sırada kaldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Juventus, Frosinone'yi 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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