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Juventus, Frosinone'yi 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Juventus, Frosinone'yi 2-1 mağlup etti

Juventus, Serie A'nın 17. haftasında Frosinone'yi deplasmanda 2-1 yenerek puanını 40'a yükseltti. Milli oyuncu Kenan Yıldız, Juventus formasıyla ilk golünü attı.

Juventus, Frosinone\'yi 2-1 mağlup etti
23.12.2023 - 16:52,
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Juventus, İtalya Serie A'nın 17'nci hafta karşılaşmasında Frosinone'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek puanını 40'a yükseltti ve lider Inter'le arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi. Juventus'un karşılaşmadaki ilk golünü milli oyuncu Kenan Yıldız kaydetti.

Juventus, İtalya Serie A'nın 17'nci hafta karşılaşmasında Frosinone ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Benito Stirpe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Maurizio Mariani düdük çaldı. Ev sahibi ekip karşılaşmaya Turati, Monterisi, Romagnoli, Lusuardi, Lirola, Barrenechea, Gelli, Garritano, Soule, Brescianini ve Kaio Jorge ilk 11'iyle çıktı. Juventus'un ilk 11'i ise Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Milik ve Kenan Yıldız'dan oluştu. Juventus, 12'nci dakikada milli oyuncu Kenan Yıldız'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Frosinone, 51'inci dakikada Jaime Baez'in golüyle skora dengeyi getirdi: 1-1. 55'inci dakikada Kenan Yıldız'ın yerine oyuna giren Dusan Vlahovic, 81'inci dakikada attığı golle Juventus'u tekrardan öne geçirdi: 1-2. Karşılaşmada başka gol olmayınca Juventus, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Juventus, puanını 40'a yükselterek 2'nci sıradaki yerini korurken Frosinone ise 19 puanla 14'üncü sırada kaldı.

KENAN YILDIZ'IN JUVENTUS FORMASIYLA İLK GOLÜ

18 yaşındaki milli oyuncu Kenan Yıldız, Juventus formasıyla ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de şans buldu. Yıldız, 12'nci dakikada takımını öne geçiren golü atarak siyah-beyazlı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı. 18 yaşındaki oyuncu, bu sezon daha önce 6 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu. Kenan Yıldız, A Milli Futbol Takımı'nın 18 Kasım 2023'te Almanya ile oynadığı hazırlık maçında da gol atarak milli forma ile ilk golünü kaydetmişti.

Kaynak: DHA
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