Juventus, İtalya Kupası'nı kazandı - Son Dakika
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Juventus, İtalya Kupası'nı kazandı

Juventus, İtalya Kupası\'nı kazandı

Juventus, İtalya Kupası finalinde Atalanta'yı 1-0 yenerek 15. kez bu kupayı kazandı. Maçı Roma Olimpiyat Stadı'nda yaklaşık 75 bin futbolsever takip etti. Kenan Yıldız da bu zaferle İtalya'da ilk kez bir kupa zaferi yaşadı.

16.05.2024 00:45
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Futbolda İtalya Kupası finalinde Juventus, Atalanta'yı 1-0 yenerek kupayı kazandı.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan final müsabakasını yaklaşık 75 bin futbolsever tribünlerden takip etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Juventus oldu ve henüz 4. dakikada Sırp golcü Dusan Vlahovic ile 1-0 öne geçti. İlk yarı, siyah beyazlı takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ikinci yarısında, iki takım da gol için yüklense de skor değişmedi.

Juventus kadrosundaki milli futbolcu Kenan Yıldız, yedek başladığı maçın 69. dakikasında Federico Chiesa'nın yerine oyuna dahil olarak kalan dakikalarda forma giydi.

Maçın 90+5. dakikasında bir pozisyonda hakeme sert tepkisinden ötürü Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, doğrudan kırmızı kart gördü.

Final müsabakasında Atalanta'yı, Vlahovic'in golüyle 1-0 yenen Juventus, İtalya Kupası'nı kazandı. Bu sonuçla Juventus, 15. kez bu kupada mutlu sona ulaşarak, İtalya Kupası'nı "en çok kazanan takım" unvanını pekiştirdi.

Milli futbolcu Kenan Yıldız da takımı Juventus'un kazandığı bu kupayla, İtalya'da ilk kez bir kupa zaferi yaşamış oldu.

Juventuslu oyuncular, kupa töreninin ardından zaferlerini stattaki taraftarlarıyla kutladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Juventus, İtalya Kupası'nı kazandı - Son Dakika

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