UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray'a konuk olacak Juventus'ta önemli eksikler bulunuyor. İtalyan ekibi, İstanbul deplasmanına üç futbolcusundan yoksun çıkacak.
Juventus'ta sakatlıkları süren Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik ve Emil Holm, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Teknik heyetin hücum hattındaki bu eksikler nedeniyle kadro planlamasında değişikliğe gitmesi bekleniyor.
Inter maçının kadrosunda yer almayan Khephren Thuram'ın durumu ise maç saatinde netleşecek. Fransız futbolcunun son antrenmandaki performansına göre karar verileceği öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)