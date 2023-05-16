Juventusluların yüzü gülmek bilmiyor! Fransız futbolcu sezonu kapattı

Juventus'un Cremonese'yi 2-0 yendiği maçta Paul Pogba maçın 24. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. 30 yaşındaki yıldız futbolcunun, sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.
Manchester United'dan bonservissiz şekilde Juventus'a transfer olan Pogba'nın sakatlıklar peşini bırakmıyor. Pogba, uzun bir sürenin ardından ilk 11'de başladığı ilk maçta yeniden sakatlanarak sezonu kapattı.
Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri, "Hepimiz üzgünüz, Paul geri gelmek için çok çaba sarf etti, doğru yoldaydı. Bu sakatlığın da üstesinden gelecektir" dedi.
İtalyan devine geldiğinden beri tam formuna kavuşamayan Pogba, bu sezon sadece 161 dakika süre alarak sezonu kapatmış oldu.
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