Juventus\'tan Victor Osimhen kararı

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Victor Osimhen için İtalya Serie A ekibi Juventus, bir süredir girişimlerini sürdürüyordu. İtalyan devinde sıcak bir gelişme yaşandı.

OSIMHEN'DEN VAZGEÇTİLER

Sport Mediaset'te yer alan habere göre; İtalyan devi Juventus, Victor Osimhen transferinden tamamen çekildi. Haberde, Torino ekibinin başka bir golcü arayışına geçtiği ve daha uygun maliyetli oyunculara yöneleneceği belirtildi. Vlahovic'in takımdan ayrılmasıyla birlikte Juventus'un 2 santrfor transfer edeceği dile getirildi.

YA GALATASARAY YA AL HILAL

Haberin devamında Osimhen için istekli 2 kulübün kaldığı ve Nijeryalı oyuncunun yeni adresinin ya Galatasaray ya da Suudi Arabistan ekibi Al Hilal olacağı kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 41 resmi maça çıkan Victor Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik muazzam bir performans ortaya koydu.