Juventus, Torino'yu 2-0 Yenerek Zirve Takibini Sürdürüyor - Son Dakika
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Spor

Juventus, Torino'yu 2-0 Yenerek Zirve Takibini Sürdürüyor

Juventus, Torino derbisinde 2-0'lık galibiyet elde ederek puanını 24'e çıkardı.

10.11.2024 00:59
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JUVENTUS, İtalya Serie A'nın 12'nci haftasında sahasında ağırladığı Torino'yu 2-0 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 12'nci haftasında Juventus, sahasında Torino'yu konuk etti. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadelede Simone Sozza düdük çaldı. Torino derbisinde kazanan taraf 2-0'lık skorla Juventus oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18'inci dakikada Timothy Weah ve 84'üncü dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 24 yapan Juventus zirve takibini sürdürdü. Torino ise 14 puanda kaldı.

Kaynak: DHA

İtalya Serie A, Kenan Yıldız, Juventus, Torino, Son Dakika

Son Dakika Spor Juventus, Torino'yu 2-0 Yenerek Zirve Takibini Sürdürüyor - Son Dakika

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