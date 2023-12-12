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Juventus'un efsane futbolcusu Chiellini emekli oldu - Son Dakika
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Juventus'un efsane futbolcusu Chiellini emekli oldu

Giorgio Chiellini, 39 yaşında emekliliğini açıkladı. İtalya Milli Takımı'nın defans oyuncusu, futbolu bıraktığını sosyal medya hesabından duyurdu. Chiellini, Juventus'ta yıldızlaşan bir futbolcuydu ve son olarak Los Angeles formasını giyiyordu.

Juventus\'un efsane futbolcusu Chiellini emekli oldu
12.12.2023 - 21:19,
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Juventus'un efsane futbolcusu Giorgio Chiellini, 39 yaşında emekliliğini açıkladı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) zafere ulaşan İtalya Milli Takımı'nın defans oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, futbolu bıraktığını duyurdu.

İtalyan ekibi Juventus'ta yıldızlaşan defans oyuncusu, Haziran 2022'den beri ABD'de Los Angeles formasını giyiyordu.

Chiellini açıklamasında, "Sen hayatımın en güzel ve en yoğun yolculuğuydun. Sen benim her şeyim oldun. Seninle eşsiz ve unutulmaz bir yol kat ettim. Ama şimdi yeni bölümlere başlamanın, yeni zorluklarla yüzleşmenin ve hayatın daha önemli ve heyecan verici sayfalarını yazmanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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