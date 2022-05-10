Juventus ve Inter, İtalya Kupası final mücadelesine hazır - Son Dakika

Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, kadrosunda bulunan Türk milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun çok iyi bir sezon geçirdiğini belirtti.

Futbolda Inter ile Juventus arasında yarın oynanacak İtalya Kupası final maçı öncesinde öncesinde her iki takımın teknik direktörü mücadelenin yapılacağı Roma Olimpiyat Stadı'nda ayrı ayrı basın toplantısı düzenledi.

Inzaghi, finallere ayrı tarifelerinin olmadığını çıkıp oynamaları gerektiğini belirterek, "Ayrıntılar fark yaratacak. Burada olmak büyük gurur. Bu maç tüm dünyada yayınlanmayacak belki ama çok önemli bir maç. Finale özel reçete yok, kararlılıkla oynanmalı." dedi.

Rakipleri Juventus'un çok güçlü ve kaliteli bir takım olduğunu ifade eden Inzaghi, "Kupayı kaldırmak için yüzde 120'mimizi vermemiz gerekecek." diye konuştu.

Takımı için önemli haftalardan geçtiklerini ve iki kupa için mücadele ettiklerini anımsatan Inzaghi, "Bize yönelik beklentiler aylar içinde kaçınılmaz olarak artarak gelişti. Ocak ayında ilk kupamızı (Süper Kupa) kazandık. Şimdi Juventus ile çok önemli bir maça çıkacağız. Lig şampiyonluğu için son 2 haftadayız. Takım, taraftarlar ve camia sayesinde harika bir iş çıkardık. 8 Temmuz'da bütün bunların olmasını beklemezdim." değerlendirmesini yaptı.

Inzaghi, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun bu sezonki performansını nasıl değerlendirdiği ve yarın için kendisinden beklentilerinin sorulması üzerine, "Çalhanoğlu, çok iyi bir sezon geçirdi. Takım değiştirdi bununla beraber kulübe hemen uyum sağladı. Niteliklerini ve becerilerini göstererek, takımı için en iyisini yaptı. O tam bir oyuncu. İyi işler çıkardı daha da çıkaracak çünkü çalışmayı seviyor." yanıtını verdi.

Simone Inzaghi, ayrıca kupa finallerinin lig maçları bittikten sonra oynanmasının daha iyi olacağı görüşünü de savundu.

Allegri: "Bu kupayı müzemize götürmek için her şeyi yapacağız"

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri ise ligdeki en iyi takımlardan birine karşı mücadele edeceklerini belirterek, "İtalya Kupası finali, başka zamanlarda Juventus için pastanın üstündeki çilek olurdu ama şimdi pastanın kendisi durumunda. Bu nedenle bu kupayı müzemize götürmek için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bu kupayı kazanmalarının yeniden kazanan takım olmaları bakımından önemli olduğunu aktaran Allegri, "Sezona kötü giriş yaptık, uzun bir koşumuz oldu. Her zaman Şampiyonlar Ligi için oynadık ve çıktık. Her yıl daha da iyi olmaya çalışacağız." dedi.

Allegri, kupayı kazanmaları halinde "Sadece İtalya Kupası" gibi yorumlarla karşılanacağını, kazanamamaları halinde ise bunun Juventus için "felaket bir sezon" olarak niteleneceğini söyledi.

Bu kupayı 14 kezle "en çok kazanan" takım olan geçen senenin de şampiyonu Juventus ile İtalya Kupası'nı bugüne kadar 7 kez kazanan ve en son 2011 yılında bu zaferi yaşayan Inter TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacak.